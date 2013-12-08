На постаменте, где стоял памятник Ленину, установлен флаг Украины и красно-черный стяг

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент сваленный памятник лежит с тыльной стороны постамента. Активисты Евромайдана разрушают его с помощью молотков и кувалд. Туловище памятника почти не повреждено, но головы нет.

Возле постамента находятся около тысячи участников акции протеста.

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Проезжающие мимо автомобили сигналят, приветствуя разрушение памятника. Причем сигналят не только водители – участники акции с национальной символикой на автомобиле, но и люди, которые абсолютно случайно проезжают мимо постамента.

Милиционеров на месте происшествия не видно.

Как рассказали очевидцы, перед началом атаки на памятник здесь находились несколько десятков правоохранителей, но они покинули это место, не пытаясь его защищать.