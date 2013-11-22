Врадиевское дело: Подсудимые выступили с последним словом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом судья Татьяна Маржина сообщила в ходе заседания 22 ноября.

В пятницу подсудимые выступили с последним словом. Сергей Рабиненко попросил прощения у потерпевшей Ирины Крашковой и просил суд не наказывать его строго.

Подсудимые милиционеры Дмитрий Полищук, Евгений Дрыжак и Михаил Кудринский попросили суд вынести справедливое решение и еще раз заявили, что не имеют отношения к преступлениям, в которых их обвиняют.

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Как сообщал УНИАН, прокуратура просит приговорить обвиняемых по "врадиевскому делу" к 5-15 годам лишения свободы с конфискацией имущества: капитана милиции Евгения Дрыжака и лейтенанта милиции Дмитрия Полищука - к 15 годам, егеря Сергея Рабиненко - к 10 годам, а бывшего начальника Врадиевского райотдела милиции Михаила Кудринского - к 5 годам тюрьмы. При этом прокуратура учла как смягчающее обстоятельство для Рабиненко - содействие следствию.

Крашкова просит суд приговорить обвиняемых в преступлениях против нее к пожизненному заключению.

Обвиняемые Полищук и Дрыжак заявили в суде, что невиновны, а также, что подсудимый Рабиненко их оговорил чтобы получить минимальное наказание за совершение преступлений против Крашковой.

Адвокат Рабиненко просит суд учесть, что его подзащитный чистосердечно раскаивается, частично признает вину и давал показания не смотря на давление других подсудимых, а также ранее не привлекался к уголовной ответственности и положительно характеризуется жителями Врадиевки, и назначить для него наказание меньше нижней границы, предусмотренной за совершение инкриминируемого преступления.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября. 21 ноября в суде прошли прения.