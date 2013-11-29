Сегодня суд должен огласить приговор по "врадиевскому делу"

Сегодня суд должен огласить приговор по резонансному делу о покушении на убийство, изнасиловании и грабеже Ирины Крашковой. Всем подсудимым — милиционерам Евгению Дрыжаку, Дмитрию Полищуку и Михаилу Кудринскому, а также их подельнику, егерю Сергею Рабиненко, кроме тюрьмы грозит еще и конфискация имущества, пишут "Вести".

Причем, если суд удовлетворит гражданский иск, им придется выплатить Крашковой более 1 млн грн. Но, похоже, подсудимые заранее позаботились о том, чтобы к моменту оглашения приговора отбирать у них было нечего.

Как рассказал нам Руслан Радецкий, адвокат Ирины Крашковой, в обеспечение гражданского иска арестовали только третью часть квартиры Рабиненко во Врадиевке (рыночная цена однушки в этом регионе — около $10 тыс.).

По теме: Врадиевское дело: Подсудимые выступили с последним словом

«У других обвиняемых личного имущества не оказалось — ни машин, ни домов, ни квартир», — говорит Радецкий. Он сомневается, что фигуранты врадиевского дела смогут оплатить исковые требования потерпевшей. «У нас есть исполнительная служба, если у них (обвиняемых. — Авт.) нет денег, пусть они думают, как с них взыскать долг, — считает юрист потерпевшей. — Но, как показывает практика, это большая проблема. Большинство гражданских исков так и остались непогашенными».

Адвокат обвиняемого Дрыжака открытым текстом заявляет, что Крашкова от его клиента не получит ни копейки. «У Дрыжака нечего было арестовывать. Забрали только старую мобилку, красная цена которой — 150 грн, да наложили арест на счет в банке, на котором гривен 40, — заявил нам защитник Дрыжака — Владимир Клименко. — У Дмитрия Полищука забрали лишь бэушный телефон, не дороже 200 грн. У бывшего замначальника Врадиевского райотдела Кудринского также ничего не смогли арестовать».

Также, по словам Клименко, потерпевшая Крашкова вряд ли может рассчитывать на то, что ей возместят ущерб из тюремной зарплаты: «У заключенных зарплата — в месяц гривен 300, с них вычитают за содержание и питание, поэтому осужденный еще в минусе остается».

Напомним, прокуратура просит для Дрыжака и Полищука 15 лет заключения, для Рабиненко — 10 лет, а для Кудринского — пять.