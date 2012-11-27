Сегодня должны огласить приговор мучителям Оксаны Макар

9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю О.Макар, а затем пытались сжечь живьем. Девушка умерла 29 марта в Донецком ожоговом центре, где она находилась с 16 марта и перенесла несколько операций.

Слушания по делу начались 24 мая в Центральном районном суде г. Николаева.

Прокуратура выдвинула обвинение Евгению Kpacнoщеку, Артему Пoгocяну и Максиму Пpиcяжнюку. Все трое обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Е.Краснощеку, кроме этих двух статей, инкриминируют еще и ч.3 статьи 153 УK Украины (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах).

Прокуроры требуют осудить Е.Краснощека к пожизненному заключению, а А.Погосяна и М.Присяжнюка – к 14 и 15 годам лишения свободы.