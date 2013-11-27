На Винничине женщина упала в колодец глубиной 21 метр и осталась живой
13:55, 27 ноября 2013Общество
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Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли женщину, которая упала в действующий колодец глубиной 21 м.
В Винницкой области спасли женщину, которая упала в колодец глубиной 21 м / Фото : Про все
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о происшествии на территории частного хозяйства в с. Гнатовка поступило спасателям г. Гайсин 27 ноября в 5:12. На место происшествия немедленно прибыли работники оперативно-спасательной службы «101», которые при помощью спасательных веревок и пожарных ремней подняли пострадавшую из колодца, оказали ей первую домедицинскую помощь, обеспечили теплой одеждой.
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Врачи скорой помощи с диагнозом «общее переохлаждение, закрытый перелом правого бедра, геморрагический шок» доставили женщину в реанимационное отделение районной больницы.
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