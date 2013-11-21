Украинцы - среди лидеров по потреблению алкоголя в мире - Всемирный банк

Такие данные приводит Всемирный банк в своем отчете «Когда ты рискуешь своим здоровьем: причины, последствия и способы преодоления рискованного поведения».

Самый тревожный результат Украина получила по показателю потребления алкоголя (drinking score). Наряду с Россией, Беларусью, Белизом и Эквадором она оказалась в компании стран, где этот показатель достиг самые высоких пределов, передает Радио «Свобода».

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Эксперты считают, что, просто запретив рекламу водки и пива, проблему алкоголизма не решить. Экономическое благосостояние и лучшее качество жизни – самые лучшие средства предупреждения этой вредной привычки, по их мнению.

В нем подаются данные относительно изменений с годами вредных привычек людей в разных странах мира. Эксперты Всемирного банка бьют в набат: курение, употребление наркотиков, нездоровое питание и опасный секс распространяются по всему миру, особенно в развивающихся странах.

Так, в отчете речь идет о том, что ежегодно в мире на каждый миллион жителей планеты приходится до полусотни смертей от наркотиков. При этом на протяжении последнего десятилетия, по данным исследования Всемирного банка, количество наркозависимых людей в возрасте от 15 до 64 лет практически не изменялось: около 5% населения планеты и далее зависят от наркотиков.

В то же время другая вредная привычка – курение, которая не получает такого осуждения социума, распространяется по планете в геометрической прогрессии. За последнее столетие количество выкуренных сигарет на душу населения Земли возросло в 100 раз. При этом абсолютное большинство хронических курильщиков - из стран с низким и средним уровнем доходов, в частности, более трети сигарет выкуривают в Китае.

Большое количество курильщиков, по сравнению с другими странами, проживает также в России, США, Индонезии и Японии. Украина заняла 14-ю позицию в списке 15-ти стран с наибольшим процентом курильщиков среди мужчин.