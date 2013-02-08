Коммунисты хотят лечить алкоголиков и наркоманов принудительно в психбольницах

Как говорится в объяснительной записке к размещенному на сайте Верховной Рады законопроекту, за последние годы в Украине продолжается рост алкоголизации населения, при этом специалисты считают, что реально количество зависимых от алкоголя приблизительно в 8 раз больше, чем зарегистрированных официально.

Авторы законопроекта отмечают, что в соответствии с действующей в Украине Международной статистической классификацией болезней, травм и причин смерти расстройство «алкоголизм» отнесено к классу психических расстройств.

При этом медицинскую наркологическую помощь больным алкоголизмом оказывают врачи-наркологи в наркологических лечебных заведениях. Тогда как не всегда врачи-наркологи имеют специализацию по специальности “психиатрия”, то есть является в то же время и врачами-психиатрами, которые могут коллегиально принимать решение по вопросам, связанным с оказанием психиатрической (а именно наркологической) помощи, отмечается в объяснительной записке.

«Регламентация норм оказания наркологической помощи в принудительном порядке станет гарантией того, что главным содержанием этой меры будет именно лечение, а не изоляция больного», - считают авторы законопроекта.

В соответствии с законопроектом, станет возможной госпитализация лица в психиатрическое заведение в принудительном порядке при условиях, если его обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, и при установлении у лица тяжелого психического расстройства, в результате чего он не в состоянии осознать вред употребления алкоголя, наркотических и не внесенных в государственный перечень наркотиков веществ и отказывается от госпитализации в добровольном порядке.

Законопроект устанавливает также новые определения терминов “психические расстройства”, “тяжелое психическое расстройство”, “комиссия врачей-психиатров”. Подчеркивается, что расстройства в результате употребления алкоголя, наркотических и не внесенных в государственный перечень наркотиков веществ принадлежат к психическим расстройствам и тяжелым психическим расстройствам, и предлагается предоставить возможность врачам-наркологам коллегиально принимать решение по вопросам, связанным с оказанием психиатрической помощи.

Как отметила в комментарии газете «КоммерсантЪ – Украина» (№ 20 от 8 февраля) И.Спирина, лечение алкоголиков врачами-наркологами неэффективно, поскольку это психическое заболевание.

Она добавила, что госпитализировать можно будет человека при наличии ярко выраженных психических расстройств: галлюцинаций, бреда, агрессивного поведения.

В то же время директор Украинского медицинского и мониторингового центра по алкоголю и наркотикам Минздрава Анатолий Виевский убежден, что алкоголизм и психические расстройства - вещи принципиально разные. "Пациентам наркологических клиник проводят детоксикацию организма, дают стабилизирующие препараты. Душевнобольных лечат совсем другими лекарствами. И лечить их следует отдельно", – сказал он.

По мнению А.Виевского, решить проблему алкоголизма может "повышение культуры потребления алкогольных напитков по стране в целом". Он также утверждает, что доля больных с серьезными алкогольными зависимостями среди пациентов наркологических клиник составляет 5-7%.

"Все остальные - это те, кто страдает от обычного опьянения - выпил, опьянел, и начинаются конфликты на алкогольной почве, драки, асоциальные действия, преступления. Психиатрия здесь ни при чем", – отметил А.Виевский.

Неоднозначной предложенную инициативу считают и эксперты. "Вопрос о принудительном лечении очень спорный. Есть даже практика Европейского суда по правам человека, который осуждает такие вещи. Все нужно решать индивидуально, в зависимости от конкретной ситуации. Принудительное лечение оправдано, только если человек представляет опасность для общества", - заявил руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко.