В Украине предлагают закрывать люки крышками, которые невыгодно воровать

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель общественной организации "Социально ответственное общество" Дмитрий Булатов.

Он отметил, что смерть ребенка во Львове стала серьезным толчком для решения проблемы с открытыми люками.

"Это заставило меня поднять общественную волну, по результатам которой мы опубликовали свое обращение к людям в социальных сетях... После того как мы запустили волну, мы поняли, что проблема актуальная и волнует наших граждан. Мы объявили конкурс идей и предложили людям принять участие в разработке идей и решений - каким образом можно решить эту проблему.

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Люди предлагали нам разные варианты. Мы придумали свое решение в виде защитной решетки, которая устанавливается на глубине 40-50 см, изготовили ее у себя на производстве и уже испытали. В момент, когда мы искали решение, на нас вышел производитель пластиковых люков, который предложил свое участие в решении этой проблемы и выделил 50 крышек", - рассказал он, отметив, что его организация, а также небезразличные меценаты будут изготовлять конструкции и покупать крышки люков до тех пор, пока государство не станет оперативно реагировать на эту проблему.

В свою очередь, один из участников конференции Виктор Котов отметил, что цена одной такой крышки составляет около 200 грн. "Эксплуатационные расходы мизерные. Этот материал не гниет, не ржавеет", - отметил он.

При этом Булатов отметил, что стеклопластиковая крышка очень выгодна тем, что ее не принимают в пункты вторсырья.