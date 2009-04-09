В Польше процветает рынок фиктивных браков: гражданство ЕС за $6 тысяч

Граждане стран, не входящих в Европейский Союз, платят польским гражданам за фиктивный брак, позволяющий легализоваться в Польше, от 4,5 до 6 тысяч долларов.

Как пишет сегодня Rzeczpospolita, ежегодно почти 9 тыс. иностранцев, среди которых также украинцы, хотят через бракосочетание легализоваться и остаться в Польше.

По данным польских пограничников, даже каждый четвертый брак с иностранцем может быть фиктивным.

Издание отмечает, что легализация в Польше позволяет иностранцу автоматически путешествовать и находиться в 22 странах Европейского Союза и Норвегии, Исландии и Швейцарии, входящих в Шенгенскую зону.

Газета замечает, что в польском законодательстве отсутствует определение «фиктивного брака», и поэтому чиновники не могут отказывать в регистрации браку, даже если подозревают, что он может быть фиктивным.

Rzeczpospolita отмечает, что среди поляков достаточно много желающих жениться за деньги, но добавляет, что фиктивный брак может иметь негативные последствия в будущем. В частности, фиктивная жена или муж может претендовать на имущество, может быть сложно развестись, а также без подписи фиктивного жизненного партнера нельзя взять кредит в банке.

По данным газеты, рынок фиктивных браков настолько развился, что им начали заниматься преступные группы.

Издание отметило, что на этой неделе начался суд над владельцем вьетнамско-китайских баров на западном побережье Польши, который сводил заинтересованных в фиктивном бракосочетании иностранцев с поляками и помогал оформлять необходимые для фиктивного брака документы.

Обвинение выдвинуто также работнику ЗАГСа, который за каждый фиктивный брак брал около 150 долларов.

Газета также написала, что в рамках расследования этого дела оказалось, что иностранкам выдавались фальшивые справки о беременности, благодаря которым брак можно было оформить в тот же день, а не ждать, согласно стандартной процедуре, месяц.