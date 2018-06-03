«Город невест» опасен для женщин

Каких только лестных эпитетов не удостаивался некогда крупный промышленный центр на юге страны – Николаев: «Город святого Николая», «город корабелов и невест», «город белых акаций», «город машиностроителей» и, даже, «город невест». Все эти определения, конечно же, характеризовали Николаев исключительно с позитивных сторон. Но времена поменялись. Практически остановились три николаевских судостроительных завода, когда-то славившиеся на весь мир, закрылись десятки других предприятий, а вместо них появились многочисленные базары и базарчики чуть ли не на каждом квартале, так же как и пивные палатки и всяческие забегаловки на каждом шагу. Город утопает в мусоре и хаотичных застройках. Несмотря на новые строения «из стекла и бетона» и другие «островки цивилизации», облик города изменился далеко не в лучшую сторону, так что про акации в цвету и белые паруса здесь уже не поют.

С разрушением промышленности у Николаева появились другие характеристики, совсем не такие лестные, как раньше. Не секрет, что сами николаевцы между собой давно уже называют родной город «будкоградом» и «быдлониколаевом». Грубо, но честно. Эти самоуничижительные характеристики говорят о многом.

Закономерным спутником нынешней экономической ситуации стал рост преступности. Впрочем, правоохранители сохраняют олимпийское спокойствие при подведении результатов своей работы, всячески убеждая журналистов и граждан в том, что «криминогенная обстановка в городе и области нормальная и контролируемая». Как кого, но простого обывателя, который ежедневно узнает из новостей ужасающие подробности преступлений, эти отчеты ничуть не успокаивают. В Николаеве и области остаются не раскрытыми ряд резонансных преступлений, в частности, убийство двухлетней давности 20-летней студентки Марины Люботы в парке Ленинского комсомола, ряд разбойных нападений на фермеров в разных районах области. Не раскрыто убийство николаевского бизнесмена Анатолия Баталова, которого в прошлом году расстреляли прямо в центре города. Кроме того, милиция не сообщала ни о каких продвижениях в расследовании покушения на убийство предпринимателя Сергея Лубенца. Не раскрыто и убийство бизнесмена Анатолия Зубатина, которого в мае нынешнего года неизвестные застрелили прямо в подъезде его дома на улице Декабристов в Николаеве.

…Полтора года назад чудовищное по своей жестокости происшествие – изнасилование и попытка сожжения заживо – закончившиеся смертью 18-летней николаевской девушки Оксаны Макар, потрясло всю страну. И обратило на город моряков и корабелов пристальное внимание прессы и политиков. «Это криминогенная, бандитская область, где, «благодаря» действующей власти, на 30% выросла преступность», - заявлял тогда один из лидеров объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

По его словам, 37% преступлений в Николаеве составляют тяжкие и особо тяжкие. «Это один из самых высоких показателей в Украине. Практически каждый месяц в городе и области совершается заказное убийство», - сказал он.

По мнению другого оппозиционера, экс-заместителя главы МВД Геннадия Москаля, процент нераскрытых убийств в регионе (более 20% от общего количества убийств, совершенных в области в 2012 году, – УНИАН) можно назвать «чрезвычайным происшествием». По словам парламентария, Николаевская область — «одна из самых тяжелых в Украине». «В регионе – полный разгул криминала, а милиция не может совладать с той обстановкой, которая есть», - сказал он и добавил, что даже в отношении резонансных преступлений правоохранители почему-то хранят молчание.

И это, к слову, играет против милиции, уровень доверия к которой по всей Украине составляет около 1%. «Как только правоохранительная система пытается что-то утаить, в обществе возникает подозрение, что кого-то пытаются «отмазать», оградить от ответственности, даже если этого нет на самом деле», - пояснил УНИАН руководитель общественной организации «Центр аналитический исследований», социолог Андрей Сенченко.

Жертв спасают журналисты

Впрочем, то, что пытаются замалчивать в милиции, предают огласке журналисты. По словам социолога, когда происшествие активно обсуждается в СМИ, в Интернете, в разговорах на кухнях, между знакомыми и друзьями, утаить какую-либо информацию становится уже невозможно. Особенно, если о преступлении не молчат и сами жертвы. Так, о своем изнасиловании рассказала Ирина Крашкова. Под натиском СМИ, но также добровольно, говорили Оксана Макар и ее мать. Для того, чтобы попросить о помощи, не стала скрывать подробностей нападения на Сашу Попову и ее мама – Алла Гудзь... И лишь широкая огласка в этих случаях стала, пожалуй, единственной возможностью реально помочь жертвам и добиться справедливого наказания для их обидчиков.

Социологи также отмечают, что мужчины становятся жертвами тех или иных преступлений не реже женщин. Но им психологически тяжелее это признать и рассказать о преступлении «на публику».

Тем не менее, Андрей Сенченко уверен, что любое беззаконие должно быть предано огласке с позиции всех сторон. «Если что-то произошло, обществу необходимо услышать позицию разных сторон. Более того, если информации со стороны правоохранителей нет, возникают домыслы, слухи, и это нервирует украинцев», - считает социолог.

В результате, по словам эксперта, эта «нервозность» приводит к массовым беспорядкам, как это было во Врадиевке, когда люди пошли штурмовать райотдел милиции. Более того, эти события, превратив Николаевщину в некий индикатор внутреннего взрывоопасного напряжения в обществе, на который никак нельзя не обращать внимания, стали знаковыми для всей Украины.

Впрочем, просчеты в профилактической и информационной работе правоохранительных органов, замалчивание происходящего со стороны милицейского начальства, наблюдается не только в Николаевской области. Ведь уже после Врадиевки массовые протесты жителей против работников милиции прошли и в других городах страны.

Причем, украинцы все больше убеждаются в необходимости подобных выступлений, несмотря на страх преследований со стороны властей. «Во всех случаях протесты жителей были направлены на то, чтобы узнать правду. Врадиевка только подтолкнула людей к пониманию: нужно выходить на улицы, - говорит Сенченко. – Сейчас не только в Николаевской области, но и по всей стране очень много людей (более 40% опрошенных социологами) готовы выходить на акции протеста, чтобы защитить свои права. В том числе, и право на информацию, право задавать вопросы и получать на них правдивые ответы».

«Женщинам всегда доставалось от мужчин»

Однако нельзя не заметить и еще одной стороны поднятой николаевской проблемы. Жестокость, с которой совершались преступления против Оксаны Макар, Саши Поповой и Ирины Крашковой, свидетельствует о полном отсутствии каких-либо «стопов» у преступников.

Правоохранители поясняют это сложной социально-экономической ситуацией в стране и давлении на мужчину-кормильца семьи этих обстоятельств. «Мужчина в нынешней экономической ситуации часто не знает, куда девать свою энергию: у него нет работы, нет денег, у него все плохо, он поругался с женой... А тут случилось что-то, и он «выливает» свою агрессию на женщину. Ведь тот, кто слабее, не может отреагировать адекватно. Впрочем, это характерно и для Николаева, и для всего мира», - рассказал УНИАН заместитель начальника следственного управления УМВД Украины в Николаевской области Дмитрий Шульгин.

С таким мнением согласен и доктор педагогических наук, профессор факультета психологии НГУ им. В.А. Сухомлинского, зарубежный член Российской Академии Образования Илья Стариков. Более того, по его словам, в Украине женщина ущемлена в правах еще со времен древней Руси, поэтому и «получает все шишки» за несовершенство окружающего мира для мужчины. «Исторически сложилось, что женщина была обделена в правах и всегда меньше участвовала во властных структурах. Именно поэтому женщине всегда доставалось от мужчин», - рассказал он УНИАН.

В свою очередь, наместник мужского монастыря равноапостольных Константина и Елены в селе Константиновка Жовтневого района Николаевской области, отец Варнава отмечает, что проявление жестокости в отношении женщин связано, прежде всего, с общим состоянием духовности николаевцев. «В Николаеве долгое время был практически один храм – церковь Всех святых, что на городском кладбище. Это сказалось на состоянии духовности горожан», – считает он.

Кроме того, по словам священника, когда на смену советскому атеизму пришел либерализм, свобода человека, в том числе, любые его поступки, стала превалировать над нравственностью. «То оправдание, которое предлагает либерализм (что человек – сам мерило всех ценностей и имеет неограниченную свободу), дает некое своеобразное разрешение на те страшные преступления, о которых мы слышим. В обществе не существует никакого сдерживающего фактора», - пояснил отец Варнава.

«Кое-где бывает и похуже»

Собственно, эксперты считают ситуацию на Николаевщине не из ряда вон выходящей и подчеркивают, что подобные преступления — почти «норма» для всех регионов страны. «Это лишь показатель общей конфликтной ситуации... Просто в одних регионах это особо заметно, в других — нет. И далеко не все попадает в печать», - рассказал УНИАН главный врач Николаевского областного наркологического диспансера Петр Рымарь.

«Точно также обстоят дела и в Днепропетровске, и в Харькове и в других городах», - вторит наркологу следователь Дмитрий Шульгин.

По его словам, особое внимание к Николаеву привлекло дело Оксаны Макар. «А если бы этого не произошло, никто бы не утверждал, что Николаев — настолько криминогенный город», - сказал он.

Шульгин отмечает, что в городе корабелов ничуть не больше изнасилований и других тяжких преступлений, чем в других регионах.

К слову, об этом красноречиво свидетельствуют милицейские сводки. В частности, за 9 месяцев текущего года в Николаевской области было совершено 55 умышленных убийств, из них 53 раскрыто, в соседней, Одесской области – 101 на 89 соответственно. В Запорожской – 67-62, в Луганской – 111-103, в Днепропетровской – 138-128, в Донецкой – 218-205.

Кроме того, за это же время на Николаевщине произошло 15 изнасилований, в Одесской области – 18, во Львовской и Луганской областях – по 20, в Крыму – 27, в Донецкой области – 34.

Очевидно, именно тот факт, что «кое-где бывает и похуже», дает повод николаевским правоохранителям утверждать, что «все нормально и предсказуемо». Тем временем, чудовищные преступления продолжают будоражить страну и Николаевскую область в частности.

Татьяна Филиппова