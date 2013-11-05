Еще троих сторонников Маркова перевели под домашний арест

В Одессе суд изменил меру пресечения – с содержания под стражей на домашний арест - еще трем ранее арестованным участникам акции протеста против задержания лишенного мандата депутата ВР Игоря Маркова.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение сегодня, 5 ноября, вынес Приморский районный суд Одессы в отношении Валентина Дорошенко, Евгения Оноприенко и Валерия Смолина.

У этих граждан, согласно определению, на 2 месяца ограничено передвижение с 21.00 до 07.00. По первому требованию следователя они обязаны явиться на допрос.

Сейчас под стражей остаются активисты партии «Родина» Геннадий Данько и Александр Дарчук.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Приморский районный суд Одессы определил пресечение в виде домашнего ареста на 2 месяца депутату Одесского областного совета, руководителю фракции «Родина» в облсовете Константину Гринченко, участвовавшего в акции протеста (в ночь с 22 на 23 октября) против задержания Маркова.

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Ранее райсуд суд на 2 месяца арестовал 6 человек, участвовавших в вышеназванной акции. 4 ноября одному из них – Олегу Карпову - суд изменил меру пресечения содержание под стражей на домашний арест.

Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. 22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.