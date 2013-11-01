В Харькове хирург "забыл" в животе пациентки дренажную трубку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харькова со ссылкой на прокурора Фрунзенского района Харькова Олега Гладких, на действия медработника в правоохранительные органы пожаловалась 30-летняя харьковчанка.

Она сообщила, что в апреле ее прооперировали в Харьковской областной клинической травматологической больнице. Однако во время удаления аппендицита хирург оставил в брюшной полости пациентки дренажную трубку. К тому же, по словам заявителя, врач внес заведомо неправдивые данные в историю болезни.

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Данные о событии 29 октября внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.140 УКУ (невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло тяжелые последствия для больного).

Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишение свободы.

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство расследованием по факту ненадлежащего выполнения врачом профессиональных обязанностей.