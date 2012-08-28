Киевские хирурги добрались к сердцу через ногу

В Киеве провели сверхсложную операцию в области сердца без надрезов и рубцов, сообщает ТСН.

К аорте пациента, у которого в главной артерии обнаружили расслоение, хирурги двигались благодаря специальному зонду по артериям, начиная с ноги. Такие операции длятся вдвое меньше и без кровопотерь. Пациентов на третий день отпускают домой.

"Я думал, что, может, обследование было, может, вообще операции не было, а потом сказали. Я даже не сразу поверил, что операцию сделали", - рассказал пациент, который уже готовится к выписке.

Операция длилась два часа. Для введения зонда на ноге сделали надрез длиной три сантиметра. В специальном устройстве, которое вводят через артерию, уже есть протез. В определенный момент его просто выпускают.

"Принцип таков, что он сам расправляется, раскрывается после того, как мы высвобождаем его, сам раскрывается и повторяет стенку сосуда", - объяснил хирург Богдан Черпак.

Пока необходимая для таких операций аппаратура есть только в Киеве. Упомянутую операцию сделали бесплатно, но до конца года в бюджете хватит средств только на девять таких вмешательств, отмечает ТСН.