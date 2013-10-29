За $500 в Украине можно купить "чистый" паспорт с любой пропиской - СМИ (видео)

В Украине живут сотни тысяч людей, которые не могут получить новые паспорта, и на них охотно зарабатывают все, кто имеет соответствующие возможности, сообщает ТСН.

В официальном учреждении стоимость прописки, если вы не имеете собственного места жительства, составляет около $ 2000, однако иметь дело с официальными учреждениями не всегда надежно - даже при условии предоставления необходимых средств могут не прописать.

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Гораздо легче обратиться в неофициальную контору, которая оформляют настоящий украинский паспорт всего за сутки и дешевле. Адреса таких фирм легко найти в Интернете. Они торгуют потерянными паспортами, которые по каким-то причинам не были "засвечены" в милицейских базах.

"Если вы хотите паспорт для взятия кредита, это будет стоить более $ 500, если паспорт на который вы не планируете брать кредит - это в районе $ 300-400. Все зависит от того, чистый он или нет. Ли он в реестре украденных, потерянных и так далее", - говорят в подпольной "паспортной" конторе.

"Чистые" паспорта не проходили по милицейским ориентировкам, другие где-то уже могут быть "засвечены", возможно этот паспорт потерян, или принадлежит погибшему человеку, но они остаются подлинными документами гражданина Украины. В зависимости от потребностей в нем делают "необходимые корректировки".

В таком псевдо-паспортном столе можно сделать себе и прописку по вкусу, в зависимости от пожелания клиента штамп о прописке могут оставить чистым, поэтому вписать туда можно любой адрес.