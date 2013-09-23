Члены королевской семьи Бельгии пользуются "фальшивыми" паспортами
09:34, 23 сентября 2013Мир
1572 0
Дети короля бельгийцев Альберта Второго, отрекшегося в июле от престола в пользу старшего сына - наследного принца Филиппа, пользуются "фальшивыми" паспортами при поездках за границу, сообщили местные со ссылкой на экс-главу МИД Бельгии Марка Эйскенса.
"Фальшивые" паспорта выдает МИД Бельгии
По его словам, паспорта на чужие фамилии членам королевской семьи выдаются из соображений безопасности и позволяют им совершать заграничные поездки инкогнито. В частности, принц Филипп выезжал за рубеж с документами на имя Филиппа Дермюлля, сообщают СМИ.
"Фальшивые" паспорта выдает МИД Бельгии, а имя и фамилию, которые будут в нем фигурировать, определяют "официальные инстанции", сообщили в министерстве, передает РИА Новости.
В королевском дворце, в свою очередь, отказались сообщить, пользуются ли по-прежнему члены монаршей семьи паспортами на чужое имя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter