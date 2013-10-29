Гибель рыбаков в Азовском море: МИД Украины недоволен сотрудничеством с Россией

Об этом заявил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

В середине июля в Азовском море в районе российского поселка Воронцовка столкнулись украинский рыболовецкий баркас и катер береговой охраны погранслужбы России. Четверо украинцев погибли, одному удалось спастись. Накануне глава МИД Украины Леонид Кожара на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым подтвердил позицию украинской стороны, которая настаивает на возвращении на родину рыбака Александра Федоровича, который после июльского инцидента находится в России под подпиской о невыезде по обвинению в браконьерстве, сообщает РИА Новости.

"Мы считаем, что это сотрудничество относительно совместного расследования, требование о котором было высказано Украиной еще в первые дни после трагедии, недостаточно. Украинская сторона имеет очень мало информации относительно проведения расследования в России этого инцидента, в частности, относительно гибели четверых наших сограждан", - сказал Перебийнис на брифинге во вторник.

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По его словам, украинская сторона выразила надежду, что это расследование будет объективным, и Украина будет иметь доступ ко всей необходимой информации. "Мы надеемся, что реакция Российской Федерации на наши запросы будет", - добавил официальный представитель украинского МИД.

Генпрокуратура Украины в конце сентября обратилась в прокуратуру РФ с просьбой передать уголовное производство против украинского рыбака для дальнейшего расследования правоохранительными органами на территории Украины. Украинское ведомство при этом отмечает необходимость совместного объективного и всестороннего расследования всех обстоятельств инцидента.