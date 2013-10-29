"Газпром" закрыл для себя тему сланцевого газа до конца 2014 года

Участники заседания подтвердили, что в настоящее время добыча сланцевого газа в России нецелесообразна ввиду высокой обеспеченности запасами традиционного газа, себестоимость добычи которого существенно ниже предполагаемых затрат на добычу газа из сланцевой породы. Также отмечено, что добыча сланцевого газа сопряжена с существенными экологическими рисками, сообщает РИА Новости.

"Вместе с тем, активное освещение указанного вопроса в СМИ привело к популяризации природного газа в мире, что является благоприятным фактором для "Газпрома"как надежного поставщика данного вида топлива", - отмечается в сообщении. Правлению поручено продолжить мониторинг развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира и проинформировать совет директоров о его результатах в четвертом квартале 2014 года.

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В 2012-2013 годах промышленная добыча сланцевого газа по-прежнему велась только в США и Канаде. Добыча сланцевого газа в США в 2012 году составила около 270 миллиардов кубометров. Доля газа, добытого из сланцевой породы, в совокупной добыче страны продолжила возрастать. При этом за прошедший период более половины совокупной добычи сланцевого газа на североамериканских месторождениях оставалась убыточной, что подтверждается значительным сокращением количества буровых установок, занятых строительством скважин для добычи газа в США, а также продажей сланцевых активов рядом крупнейших компаний отрасли.

По мнению специалистов, рост добычи сланцевого газа может способствовать превращению США в экспортера сжиженного природного газа. Однако реализация экспортных СПГ-проектов невозможна без соответствующих разрешений федеральных ведомств США, которые заинтересованы в энергетической безопасности страны и сохранении низких цен на внутреннем рынке.