Украинцев все чаще обворовывают замаскированными устройствами на банкоматах (видео)

По статистике, таким видом мошенничества занимаются преимущественно иностранцы. За рубежом оборудование, которое копирует данные с карты, стоит дешево, поэтому за последний год скиммеры (накладки на банкоматы) использовали 250 раз.

В Киеве за год задержали семерых мошенников-иностранцев. У них были изъяты доказательства - накладки, которые считывают данные с карты и фиксируют пин-код, сообщает ТСН.

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"Сегодня они устанавливают на один банкомат, завтра - по другому адресу. Вообще по карточному мошенничеству по городу Киеву - примерно 14 млн грн", - сообщил руководитель отдела борьбы с преступлениями и области информбезопасности Киева Александр Паламарчук.

Эксперты советуют перед тем, как вводить пароль осмотреть банкомат по периметру на предмет накладок или видеокамеры, которая подсматривает пин-код. Также во время ввода цифр пин-кода следует прикрывать клавиатуру другой рукой.

Карты с чипом мошенникам сломать дороже, чем они могут с них воровать, поэтому в банке лучше заказывать именно такие. А также стоит хотя бы раз в месяц менять пин-код.

Впрочем, есть и не электронные методы забрать ваши деньги. "С той стороны у этой накладки - клей. Этот шатр открылся, купюры вышли, прилипли к этому клею. Вы думаете: ну, наверное, операция не завершилась. Забираете карту и уходите. Подходит товарищ из-за угла, снимает эту накладочку с прилипшими деньгами", - пояснил директор Межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов.

И третий популярный способ очистить карту - это фишинговые сайты. Это те, которые маскируются под известные платежные системы и выманивают у вас карточные данные. И хотя милиция может за несколько секунд вычислить IP, прикрыть сайты трудно, потому что они могут быть за границей.

Поэтому, чтобы не стать жертвами фишинга, желательно зарегистрироваться на сайте своего банка и установить лимит интернет-платежей.