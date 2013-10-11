Рыбак: свободовцы не имели права приносить в Верховную Раду баннер об УПА

Об этом спикер сказал и интервью телеканала «Рада».

«Сегодня в 10 часов в парламенте вывесили плакат. Одна из политических сил («Свобода» - УНИАН). Такой очень большой, не знаю, 10 метров, может, 5 метров», - отметил Рыбак и добавил, что депутаты от КПУ и Партии регионов из-за этого плаката отказались работать в сессионном зале.

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Председатель парламента сообщил, что пригласил к себе на совещание руководителей фракций и напомнил им, что, согласно Регламенту Верховной Рады, депутаты не имели права вешать баннер с такой надписью.

«Мы не рассматриваем вопрос «Слава героям УПА». Для этой политической силы – да, а другая политическая сила не воспринимает. Это возмутило парламент, и он не работал», - отметил Рыбак.

Он также напомнил, что, согласно статье 51-й Регламента ВР, депутаты не имеют права заносить в сессионный зал агитационные плакаты, громкоговорители.

«Вторая политическая сила (КПУ – УНИАН) сегодня говорит: вот вы нам пример дали, а мы в следующий раз свою принесем (символику – УНИАН). А отвечают: мы вынесем», - сказал председатель ВР и добавил, что приложит все усилия, чтобы между депутатами не возникали драки и они не блокировали работу парламента.

В то же время Рыбак высказал мнение, что драки и блокирование уже отходят в историю.

«Мы - европейское государство, поэтому должен быть европейский парламент, который будет выполнять обещания перед своими избирателями», - сказал он.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, у сесійній залі Верховної Ради України над робочими місцями депутатів від фракції ВО “Свобода” було розміщено банер із написом: “Слава Героям УПА! 14 жовтня — марш боротьби”, а на колонах з двох боків від робочих місць “свободівців” вивішено два червоно-чорних прапори УПА.

Фракції Партії регіонів та КПУ пішли із сесійної зали Верховної Ради на знак протесту проти того, що там розміщено символіку Української повстанської армії.

Член фракції Партії регіонів Віктор Тихонов повідомив журналістам, що фракції ПР і КПУ повернуться до сесійної зали лише після того, як буде знята ця символіка.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, в сессионном зале Верховной Рады Украины над рабочими местами депутаты от фракции ВО “Свобода” был размещен баннер с надписью: “Слава Героям УПА! 14 октября — марш борьбы”, а на колоннах с двух сторон от рабочих мест “свободовцев” вывешены два красно-черных флага УПА.

Фракции Партии регионов и КПУ покинули сессионный зал Верховной Рады в знак протеста против размещения символики УПА.

Пленарное заседание сегодня не состоялось.