Ложкин и Роднянский попали в рейтинг самых влиятельных медиа-менеджеров СНГ

В топ-30 наиболее влиятельных медиа-менеджеров СНГ вошли пять представителей украинского медиа-бизнеса. Рейтинг был составлен и опубликован российским информационным агентством «РБК». Об этом сообщает «Телекритика».

Как отмечают составители рейтинга, в список попали медиа-менеджеры, причастные к качественным изменениям в истории компаний, сыгравшие ключевую роль в их развитии, а также являются безусловными авторитетами на рынке.

Фигурантами топ -30 являются владельцы медиакомпаний и холдингов, занимающихся оперативным управлением, топ - менеджеры, главные редакторы печатных изданий и интернет-ресурсов, теле-и кинопродюсеры.

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Среди самых влиятельных игроков медиарынка СНГ названы генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож, президент UMH Group Борис Ложкин, генеральный директор и председатель совета директоров РБК Дерк Сауэр, теле-и кинопродюсер Александр Роднянский, генеральный директор ОАО «Первый канал» Константин Эрнст и другие личности, оказавших значительное влияние на формирование украинского и российского медиарынка.

30 медиа-менеджеров из представленного списка управляют компаниями с высокой капитализацией и оценочной стоимостью. К примеру, капитализация СТС Медиа колеблется на уровне $ 2 млрд, а украинская группа UMH оценивалась в $ 500 млн - обе цифры для двух рынков весьма значительны, отмечают составители рейтинга.

При составлении топ-30 за основу был взят рейтинг медиахолдингов СНГ, подготовленный РБК в 2013 году, и расширенный за счет продюсерских и продакшн-компаний.