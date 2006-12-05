Комментарий представителя Госдепартамента США относительно Януковича

Отсутствие встречи Президента США Джорджа БУША с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в ходе его визита в США не является фактом пренебрежения премьер-министра Украины в пользу Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Шон МАККОРМАК на брифинге в Вашингтоне 4 декабря. Стенограмма брифинга размещена на официальном сайте Государственного департамента США.

«Господин ЯНУКОВИЧ был избран в ходе выборов, и мы готовы работать с ним и с его правительством по всем направлениям. Он победил на выборах – граждане Украины отдали ему свои голоса, и он сформировал свое правительство. Так что нет никакого пренебрежения. Мы абсолютно готовы работать с ним и с его правительством», - сказал Ш.МАККОРМАК.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ находится в США 3-7 декабря с визитом, программа которого не предусматривает его встречи с Президентом США Дж.БУШЕМ.