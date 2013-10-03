СМИ: Титушко выступит за Украину на Кубке мира по смешанным единоборствам

Вадим Титушко, которого судили за избиение тележурналистки Ольги Сницарчук и фотокорреспондента Влада Соделя на одном из майских митингов оппозиции в Киеве, готовится к Кубку мира по смешанным единоборствам, сообщает Сегодня.

Как рассказала адвокат Титушко, Оксана Шкода, Вадим будет выступать как представитель белоцерковского спортивного клуба в составе сборной Украины.

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«Кубок состоится в конце октября — начале ноября, а место проведения пока определяется. Участвовать хотят спортсмены из многих стран», — уточнила Шкода.

Не исключено в том числе, что соревнование пройдет в Киеве или Ялте.

Напомним, в конце августа, после двух месяцев заседаний, в Шевченковском суде столицы Вадим Титушко подписал мировое соглашение с потерпевшими и публично извинился перед ними. Суд обязал его выплатить потерпевшим по 11 тысяч гривен морального ущерба.