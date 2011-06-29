Черкассы затопило: дороги под водой, дамбу срочно латают

В Черкассах в результате сильных ливней повреждена дамба через Днепр, сейчас на дамбе продолжаются восстановительные работы, ограничено движение транспорта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, в ночь с 28 на 29 июня в Черкассах прошли линевые дожди, которые вызвали подтопление значительной территории города. По данным гидрометцентра, в течение ночи в Черкассах выпало 38,4 мм осадков, что вдвое превышает месячную норму. Кроме того, на протяжении последних дней в Черкассах выпало 150 мм осадков, что превышает десятидневную норму в 10 раз.

За несколько часов было затоплено большинство автодорог, поэтому уже утром большинство жителей Черкасс из-за ограничения движения общественного транспорта не смогли добраться до работы. В оперативно-координационный центр управления в течение только одного часа поступило более ста обращений от граждан, домовладения которых заливало водой, и от автомобилистов, чьи автомобили были затоплены.

Подразделения МЧС с помощью техники откачивают воду из подвалов домов и водосборного коллектора.

Также из-за угрозы подтопления оборудования отключена электроподстанция РП-28, которая обеспечивает электроэнергией Юго-Западный район города. Сейчас в городе подтопленными остаются одиннадцать мест, из-за чего остается осложненной транспортная связь между несколькими районами города.

Кроме того, в Черкассах на пересечении проспекта Химиков и улицы Энгельса произошел прорыв канализационного коллектора. Причиной аварии стало то, что на него упала тепловая камера ТЭЦ, которую подмыло водой. Жители Юго-Западного района могут остаться без воды.