Завтра проведут эксгумацию тела сына экс-губернатора Закарпатья

Эксгумацию тела Алексея Ризака - сына бывшего губернатора Закарпатской области - будет проведена завтра, 13 декабря.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Напомним, на днях на брифинге Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что бывший губернатор Закарпатской области Иван Ризак обратился в ГПУ с заявлением о том, что дело о гибели его сына расследуется недостаточно активно.

«ГПУ изучила материалы уголовного дела и на сегодняшний день есть два обстоятельства. Во-первых, переквалифицирована статья Уголовного кодекса, есть несколько версий, среди них и убийство. Кроме того, И.Ризак обратился в прокуратуру для того, чтобы было предоставлено разрешение на эксгумацию. Это решение принято прокуратурой, то есть будет экспертиза, результаты которой будут приобщены к материалам дела», - сказал В.Пшонка.

Как сообщал УНИАН, около 20.30 16 ноября в дежурную часть Ужгородского горотдела милиции поступило сообщение о том, что возле 16-этажного здания на проспекте Свободы обнаружено тело мужчины 25-30 лет. Было установлено, что погибшим является сын экс-губернатора Закарпатья И.Ризака Алексей.

Милиция Ужгорода возбудила уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Для более эффективного проведения досудебного расследования данное уголовное производство было передано в следственное управление УМВД Украины в Закарпатской области.

По данным пресс-службы прокуратуры Закарпатья, в уголовном производстве выдвинуто несколько версий, среди которых наряду с самоубийством рассматривается и убийство с последующей инсценировкой самоубийства. Назначен ряд экспертиз.

10 декабря 2012 года уголовное производство по факту смерти 23-летнего Алексея Ризака - сына бывшего губернатора Закарпатской области Иван Ризака переквалифицировано со статьи о доведении до самоубийства на статью об убийстве. Об этом ходатайствовал сам Иван Ризак. Он также обратился в органы прокуратуры с просьбой провести эксгумацию тела его сына для установления окончательных причин и обстоятельств смерти.