Суд приговорил экс-мэра Гайсина Гука к 7 годам тюрьмы с конфискацией

Об этом УНИАН сообщил источник в суде.

По информации источника, судебное заседание и объявление приговора состоялось 26 сентября.

Во время объявления приговора обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

В пресс-службе прокуратуры УНИАН, не предоставили четкого ответа относительно спонтанно проведенного заседания суда, ведь объявление приговора обвиняемому постоянно переносилось. А также не подтвердили, но и не опровергли приговор суда.

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Как сообщал УНИАН, прокуратура Винницкой области в 2012 году возбудила уголовное дело в отношении Гайсинского городского председателя. Городского председателя Гайсина, главного санитарного врача, начальника одного из коммунальных предприятий и предпринимателя обвиняют в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в служебной подделке. По данным прокуратуры, чиновник из корыстных побуждений, по предварительному сговору с вышеупомянутыми должностными лицами, единолично подписывал заведомо неправдивые договоры и акты выполненных работ о проведении дезинфекции и дератизации в пяти детсадах Гайсина и в подвалах многоэтажных домов, которые на самом деле не проводились. Убытки городского бюджета при этом составляют 866,7 тыс. грн.

Депутаты фракции «Батькивщина» Винницкого областного совета считают сфальсифицированным дело против Гайсинского городского председателя Анатолия Гука. В Гайсине в дни проведения судебных заседаний проходили пикеты горожан, которые не согласны с обвинениями в адрес Гука. Во время выборов мэра Гайсина за Анатолия Гука свои голоса отдали 80% жителей районного центра.