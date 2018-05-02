«Дуракам закон не писан»: ВТО России нипочем

До недавнего времени РФ оставалась одной из крупнейших экономик мира, которая не была членом ВТО. После почти двадцати лет переговоров, в 2012 году, Москва присоединилась к всемирному торговому клубу. Впрочем, за год членства России пока не удалось воспользоваться преимуществами, которые дает ВТО. Но за столь короткое время другие члены организации уже не раз высказывали Кремлю экономические претензии, связанные с нарушением правил Всемирной торговой организации.

К примеру, в начале 2013 года своими внутренними распоряжениями Россия осложнила экспорт хвойных пиломатериалов из Финляндии. «В ЕС мы считаем, что Россия нарушает правила ВТО... Финляндия и представители ВТО стараются найти выход из ситуации», - прокомментировал ситуацию начальник по делам России Ассоциации лесной промышленности Финляндии Юкки Халонен. По его словам, главной причиной конфликта стали разногласия между РФ и ЕС об определении категорий хвойных пород.

Кроме того, в феврале 2013 года в РФ вступил в силу запрет на импорт говядины, свинины и индейки из США и Канады, которые посчитали такие действия России противоречащими нормам ВТО.

Впрочем, до разбирательств в рамках комиссии ВТО по урегулированию споров не дошло, так как и США, и Канада стремились договориться с Россией мирно.

Аналогичный конфликт разгорелся и с рядом стран Евросоюза. Так, с декабря 2012 года РФ ввела запрет на ввоз крупного и мелкого рогатого скота (и связанных с ним генетических материалов) из Швеции, а также на транзит через Россию такого крупного рогатого скота. С октября по ноябрь 2012 года такой же запрет стал действовать в отношении Австрии и Финляндии.

В конце января 2013 года Россия уведомила ВТО, что под запрет попадает мясо специально охлажденной говядины, свинины и птицы из Германии. К слову, эта мера получила особенно негативную реакцию в Европейском союзе, который назвал такие действия РФ «необоснованными» и «непропорциональными».

Справедливости ради отметим, что этот запрет был далеко не первым в отношениях России и Германии. Так, летом 2011 года, еще не будучи членом ВТО, Москва запретила импорт молочной и мясной продукции 13 немецких компаний, предъявив претензии ветеринарным службам. На самих немецких предприятиях действия России расценили как протекционизм и отвергли все претензии к качеству продукции.

Примечательно, что случилось это после того, как немцы (основные потребители российского газа в Европе) заявили, что не намерены наращивать импорт голубого топлива из России.

Экономические угрозы для политических решений

Собственно, подобным образом Москва сегодня пытается действовать и в отношениях с Киевом, особо не скрывая политической подоплеки этой экономической «войны». Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что, в случае подписания Украиной и ЕС в ноябре договора об ассоциации, предусматривающего и соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), Таможенный союз примет защитные меры. «Это абсолютно в логике внешней торговли», - пояснил замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев, отметив, что применение подобных мер — широко распространенная практика в ВТО.

Мол, если игра стоит свеч, на нарушение правил ВТО идут многие страны. Особенно, учитывая, что возможные санкции могут последовать уже тогда, когда эффект от торговой войны будет достигнут.

Что же касается уже существующих трудностей для украинских товаров на российско-украинской границе, то это были «профилактические мероприятия» российской таможни. Так называемый, упреждающий шаг. «Российская таможенная служба проводила профилактические мероприятия, связанные с подготовкой изменений режима таможенного администрирования в случае, если Украина подпишет соглашение об ассоциации с ЕС», - разъяснил ситуацию советник президента РФ Сергей Глазьев.

Мнения украинских экспертов по этому поводу разделились. По словам председателя правления Ассоциации «Поставщики Таможенного союза» Олега Ногинского, в действиях российской таможни нет нарушений норм ВТО. «Доппошлины или сборы не введены, акцизы не увеличены... А что до порядка контроля, то продукцию из ЕС всегда так проверяют», - рассказал он УНИАН.

В то же время, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко настаивает, что нормы ВТО в этом случае все же нарушаются. По его словам, в торговых отношениях стран-членов ВТО не должно быть дискриминации по отношению к отдельному товаропроизводителю или группе стран-производителей. «В данном случае речь идет только об Украине, но не о других импортерах. А это, согласно нормам ВТО, вообще недопустимо», - рассказал он УНИАН.

Такого же мнения придерживаются и представители группы народных партий Европарламента. Депутаты из ЕС выразили убежденность в том, что своими действиями Россия хочет заставить Украину сделать выбор в пользу Евразийского таможенного союза, а не в пользу ЕС, а также направить соответствующий сигнал остальным странам-участницам «Восточного партнерства».

«Это четко нарушает правила ВТО. Вместе с тем, это совсем не торговый спор, но очень серьезный политический конфликт с геополитическим бэкграундом. Он может угрожать всему проекту «Восточное партнерство», - отметили в совместном заявлении глава Комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Элмар Брок и глава группы народных партий в Парламентской Ассамблее Евронест (ЕС – страны «Восточного партнерства») Яцек Сарюш-Вольски (Польша).

Европа нам не поможет

К слову, 28 августа комитет Европарламента по вопросам иностранных дел проводит срочное заседание, на котором, в частности, обсуждается кризис в отношениях между Украиной и Россией.

«Заседание профильного комитета Европарламента, посвященное ситуации в украинско-российских отношениях, это сигнал обеспокоенности ЕС торговым конфликтом Москвы и Киева. Российское руководство наращивает политико-экономическое давление на Украину по мере приближения Вильнюсского саммита. В этой ситуации, безусловно, оценки и позиции членов комитета Европарламента важны для Украины в политическом аспекте», - рассказал УНИАН директор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

Что же касается экономической составляющей, будущее российско-украинских отношений – даже после оценки европарламентариев – не видится в радужных тонах. «Представители ЕС трактуют ситуацию как политически мотивированный кризис торговых отношений между Украиной и Россией, хотя, с другой стороны, это явное проявление протекционистской политики... Но все, что будет принято на заседании, будет принято декларативно», - считает Олег Устенко.

Расчитывать же на то, что мнения евродепутатов существенно повлияют на позиции Москвы, и вовсе не стоит. «Руководство России не откажется от попыток «принуждения» Украины к евразийской интеграции. К этому нужно быть готовыми», - убежден Пашков.

«Несмотря на заявления ЕС и США, Украина фактически осталась один на один со своими проблемами. Ей пытаются помогать, но достаточно умеренно», - считает Устенко.

По его словам, с этой точки зрения, премьер Украины Николай Азаров правильно действовал, пытаясь договориться с Москвой без привлечения третьих сторон. К сожалению, как показывает опыт последнего визита украинского премьера в РФ, договориться полюбовно не получилось.

Наказать Россию сложно, но можно

В этой связи более правильным было бы обращение Украины в ВТО с жалобой на действия России. «Это было бы долгое разбирательство, но это было бы совершенно правильно», - уверен Устенко.

По правилам ВТО, участникам спора отводится 60 дней на его внесудебное урегулирование в ходе консультаций. По истечении этого срока истец имеет право потребовать формирования третейской группы.

Зачастую, разбирательство в первой инстанции занимает не менее полугода. Более того, несогласная с решением суда сторона вправе подать апелляцию, рассмотрение которой длится в среднем еще три месяца. После этого правительству страны-нарушителя дают возможность в разумные сроки устранить нарушения. Если же вопрос не решается, то страна-истец может обратиться в ВТО с предложениями о санкциях.

Таким образом, в среднем, разбирательства торговых споров в ВТО длятся от одного года до пяти лет. Но стороны конфликта могут договориться и до окончания судебного процесса.

«В рамках ВТО создан действенный механизм урегулирования споров, возникающие между государствами-членами ВТО по защите их прав и выполнения обязательств... Действенная и четко установлена процедура урегулирования споров ВТО способствует обеспечению предсказуемости многосторонней торговой политики государств-членов ВТО», - признают в Министерстве юстиции Украины.

Впрочем, на сегодняшний день со стороны украинского руководства не наблюдается четкой сбалансированной тактики действий на российском направлении, не говоря уже о долгосрочной стратегии.

Зато именно так сегодня действует ЕС в отношении утилизационного сбора на автомобили, введенного в России и нарушающего нормы ВТО. Основные импортеры восприняли такое решение Москвы как новый налог на зарубежную продукцию и пожаловались в ВТО. В результате, в марте 2013 года Еврокомиссия внесла Россию в список стран, чинящих европейским компаниям «инвестиционные барьеры чрезмерной защитой собственного рынка» и пригрозила санкциями российским экспортерам.

От Кремля потребовали пересмотреть правила взимания сбора к 1 июля и пообещали устроить разбирательства по этому вопросу в рамках ВТО. Уже 9 июля, после того как РФ проигнорировала требование ЕС, соответствующий иск против России был зарегистрирован в Женеве. Если стороны не договорятся полюбовно, в первой декаде сентября играть по мировым правилам торговли Россию заставит суд.

Впрочем, несмотря на то, что Россия оказалась в довольно щекотливом положении, открыто конфликтовать с ЕС и ВТО Кремль вряд ли будет. Но и стопроцентно выполнять требования — тоже. В частности, в конфликте относительно введения утилизационного сбора, Москва уже готова идти на уступки и обещает внести правки в соответствующий закон. Когда-нибудь. При этом, главная «отмазка» России перед ВТО — для приведения в соответствие с нормами Всемирной торговой организации законов Российской Федерации необходимо пережить «переходный период». И займет это, по мнению российского руководства, не менее семи лет.

Что касается торговой войны с Украиной, ВТО не торопится принимать чью-либо сторону в конфликте по двум причинам. Во-первых, потому, что ни Россия, ни Украина пока не обратились в Женеву для разрешения спора. Во-вторых, потому что Украину тоже уличали в невыполнении взятых на себя обязательств в рамках ВТО.