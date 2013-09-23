На Закарпатье микроавтобус с пассажирами сбил пешехода и перевернулся

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении ГАИ УМВД Украины в Закарпатской области, ДТП произошло 22 сентября около 18.25 в Мукачевском районе.

По данным УДАИ, 60-летний водитель микроавтобуса Volkswagen совершил наезд на пешехода, после чего съехал в левый кювет по ходу своего движения, где опрокинулся. Пешеход, водитель и восемь пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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Девять человек были доставлены в Мукачевскую районную больницу, 2-летняя девочка, жительница Одесской области, доставлена в областную детскую больницу.

Пешеход от полученных телесных повреждений умер в реанимационном отделении больницы.

Обстоятельства и детали ДТП выясняются.