МИД Украины решительно осуждает теракт в ТЦ в Кении

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает террористический акт, совершенный боевиками сомалийской экстремистской организации «Аль-Шабаб» в торговом центре в г. Найроби (Республика Кения) 21 сентября 2013 года, который привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения, в т.ч. и граждан иностранных государств.

Об этом говорится в заявлении Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины, переданном УНИАН.

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Также МИД выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и желает быстрейшего выздоровления раненым.

«Украина осуждает терроризм во всех его проявлениях и выступает за искоренение этого позорного явления. Министерство иностранных дел Украины считает, что этот террористический акт в очередной раз засвидетельствовал необходимость активизации и консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября вооруженные люди напали на посетителей фешенебельного торгового центра «Уэстгейт» в Найроби. Очевидцы сообщали, что боевики разрешили покинуть здание только мусульманам. По данным местной полиции, злоумышленники пытались ограбить один из магазинов центра, потом в МВД страны сообщили о спланированной террористической атаке. Боевики использовали автоматы и гранаты.

Ответственность за нападение на ТЦ в Найроби взяли на себя боевики сомалийской исламистской группировки «Аль-Шабаб», которые заявили, что нападение было местью за участие кенийских войск в боевых операциях против неё на территории Сомали.

По последним данным, погибли 59 людей и свыше 170 получили ранения. Среди погибших в «Уэстгейт» - близкие родственники Президента Кении и иностранные граждане.

Операция по освобождению заложников в ТЦ до сих пор продолжается. Как сообщают СМИ, террористы удерживают около 30 человек.