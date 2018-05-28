Авария чешского самолета в Жулянах - знаковая?

Полет между местечком Вишневым и аэропортом Жуляны местные жители еще с 70-х годов прошлого века именовали красивым словом "глиссада". Над полем заходили на посадку в аэропорт Аны и Яки, и город привык жить под аккомпанемент рева двигателей советского производства. В отличие от разработчиков "Аэробусов" и "Боингов", советские самолетостроители не слишком заботились как о энергономичности своих творений, так и о децибелах их двигателей.

17 декабря 1976 года в квартирах многих вишневчан повылетали оконные стекла - за околицей города в железнодорожную насыпь врезался АН-24. Погибло 48 пассажиров, а по городу до сих пор ходят легенды (а может - правда) о спасенной стюардессе, которую вместе с ребенком на руках выбросило из хвоста самолета.

Поле было табу для застройки на протяжении десятилетий. Город приростал многоэтажками, пока не уперся в невидимую границу, переступать которую было запрещено. Аеропортовские службы не давали разрешения на строительство, поскольку там начиналась она - глиссада.

17 сентября 1993 года еще кучмовським Кабмином было принято Постановление №746 "О мерах по развитию аэропортового комплекса "Киев" (Жуляны - Васильков). Если стрясти с него архивную пыль, то этот документ может послужить наглядным примером выборочного выполнения нормативных актов. Аэропортовый комплекс Жуляны-Васильков так и остался на бумаге, а вот автомагистраль, которая соединяет Повитрофлотский проспект с Большой окружной дорогой, таки была построена.

Между тем полет между Вишневым и Большой окружной дорогой рос в цене год за годом. Часть его отрезала новостройка села Софиевская Борщаговка, еще несколько гектаров, ближе к Жулянскому путепроводу - таможенные склады. Принадлежат они, поговаривают, известной пани-депутатше, муж которой работает не то в Минске, не то в Москве и портрет которой недавно украсил обложку глянцевого журнала и заодно стрит-лайты на столичных улицах.

в 2002-ом году поле захотел забрать себе в настоящее время покойный Кирпа - под санитарно-дезинфекционный отстойник пассажирских поездов Укржелдортранса. Перспектива дышать хлоркой и мусорной вонью сплотила вишневчан как никогда. Это было классическое проявление гражданского общества в действия - митинги, пикетирования Укржелдортранса, телевизионный эфир. Всесильный, казалось тогда, Кирпа был вынужден отступить. (Кстати, гражданское общество в Вишневом возрождается опять - местный исполком дал разрешение установить ретрансляционную антенну одного из мобильных операторов прямо на крыше городской больницы, под окнами жилых домов. Если решения не отменят, микрорайон готов выйти поквартирно на митинг и осаду исполкома).

А поле, на котором 9 декабря 2007 года потерпел крушение «БичКрафт», привораживало своей «девственностью» и удачным инвестиционным расположением. За месяц до президентских выборов 2004 года поле распределили между фирмочками, которые были зарегистрированы за неделю до принятия решений. Однако все было до такой степени шито белыми нитками, что те решения новая власть таки смогла упразднить.

Самолетов на глиссаде прибавилось - муниципальный аэропорт "Жуляны" начали оживлять. А стоимость же земли, над которой самолеты заходят на посадку, уже оценивается десятками миллионов гривен. Поэтому не стоит удивляться, что месяц тому Вишневый городской Совет принял решение о выделении этих 10 гектаров эдакому ООО "под строительство бизнес-парка, офисных и спортивно-развлекательных помещений".

Это решение было принято второго ноября, а 10 декабря впритык к будущему бизнес-парку упал чешский самолет. Из своих окон вишневчане могли наблюдать зарево, проблесковые огни машин МЧС и вспышки фотокамер.

Является ли эта авария знаковой? Эти десять гектаров "бизнес-парка" (а в частных разговорах бизнесмены не скрывали, что намереваются изменять целевое назначение и строить на том поле жилой массив) уже сегодня стали очередным испытанием власти - городской, районной, областной.

Строить там запрещено. За последние 50 лет в околицах Жулян случились шесть аварий, пять из них - с человеческими жертвами: в 1957 году, две – в 1974, две – в 1976 и вот - в 2007 году.

Что победит? Закон или деньги? Какой самолет и когда будет упадет на "бизнес-парк, офисные и спортивно-развлекательные помещения"?

Игорь Шпак, город Вишневый, Киевская область