СМИ: Мельник может скрываться в Беларуси

Ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник, которого обвиняют во взяточничестве, может некоторое время скрываться на территории Беларуси.

Об этом пишет издание "Вести" со ссылкой на источник в милиции.

Как отмечает газета, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный уверен, что границу перейти нетрудно. "Я не слышал, чтобы за время моей работы в Беларуси Мельник приезжал туда или там имел друзей. Но если он сейчас там, то, думаю, использует эту страну для транзита. А оттуда уже будет пробираться в страны Прибалтики", - сказал Бессмертный.

По словам заместителя председателя Комитета Верховной Рады по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Владимира Олейника, если Мельник находится на территории какой-то страны, то это выяснится буквально на днях, а вот если он до сих пор в Украине, то процесс может затянуться.

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"Ни одна страна не пойдет на какое-то тайное укрывательство человека. А на территории Украины человека можно дольше искать. Кстати, я категорически против того, чтобы после такого неудачного использования ставить крест на электронных браслетах. Будет служебное расследование, будет экспертиза, будут ответы", - отметил он.

Кроме того, издание пишет, что Мельник сбежал, не имея на руках паспортов. По словам его адвоката Руслана Мисюни, его подзащитный сдал внутренний и заграничный паспорта в отделение милиции в Ирпене. "Так сделать его обязал суд, когда избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал Мисюна.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК, подозреваемый был ознакомлен заранее.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Мельника с домашнего ареста на задержание.