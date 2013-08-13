СМИ: Мельник может скрываться в Беларуси
Скандальный экс-ректор может некоторое время скрываться на территории Беларуси.
Ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник, которого обвиняют во взяточничестве, может некоторое время скрываться на территории Беларуси.
Об этом пишет издание "Вести" со ссылкой на источник в милиции.
Как отмечает газета, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный уверен, что границу перейти нетрудно. "Я не слышал, чтобы за время моей работы в Беларуси Мельник приезжал туда или там имел друзей. Но если он сейчас там, то, думаю, использует эту страну для транзита. А оттуда уже будет пробираться в страны Прибалтики", - сказал Бессмертный.
По словам заместителя председателя Комитета Верховной Рады по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Владимира Олейника, если Мельник находится на территории какой-то страны, то это выяснится буквально на днях, а вот если он до сих пор в Украине, то процесс может затянуться.
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"Ни одна страна не пойдет на какое-то тайное укрывательство человека. А на территории Украины человека можно дольше искать. Кстати, я категорически против того, чтобы после такого неудачного использования ставить крест на электронных браслетах. Будет служебное расследование, будет экспертиза, будут ответы", - отметил он.
Кроме того, издание пишет, что Мельник сбежал, не имея на руках паспортов. По словам его адвоката Руслана Мисюни, его подзащитный сдал внутренний и заграничный паспорта в отделение милиции в Ирпене. "Так сделать его обязал суд, когда избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал Мисюна.
Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.
1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.
9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК, подозреваемый был ознакомлен заранее.
Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.
Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Мельника с домашнего ареста на задержание.