"Ощадбанк" хотят сделать абсолютным лотерейным монополистом

13:43, 04 сентября 2013
Общество
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Народный депутат Украины от Партии Регионов Андрей Пинчук предлагает закрепить за государственным «Ощадбанком» абсолютную монополию по организации лотерей.

Депутат предлагает сделать «Ощадбанк» лотерейным монополистом

Об этом говорится в законопроекте (№3161), зарегистрированном в парламенте 2 сентября.

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Согласно законопроекту, средства, полученные от лотерейной деятельности, должны использоваться для финансирования расходов госбюджета социального характера, за исключением 25%, которые будут направляться для погашения обязательств государства по обесцененным денежным сбережениям граждан в учреждениях Сбербанка бывшего СССР.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что Закон Украины “О государственных лотереях” в существующей редакции не содержит положений об установлении государственной монополии на осуществление лотерейной деятельности и дает возможность работать частным операторам лотерей с лицензией, которая выдается на бесплатной основе, и привлекать граждан Украины к участию в азартных играх под видом лотерей. С целью контроля за проведением лотерей и обеспечения поступлений в государственный бюджет Украины предлагается ввести в Украине абсолютную монополию на лотерейную деятельность. Указанная монополия будет заключаться в том, что в Украине будет действовать единый организатор гослотерей в лице “Ощадбанка”.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 июля 2012 года приняла закон о гослотереях в Украине, которым ввела госмонополию на организацию и проведение лотерей. Законом предусмотрено, что организаторами лотерей выступают исключительно Кабинет министров Украины и специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам государственного регулирования лотерейной деятельности в Украине, которые принимают решение о проведении конкурса, лотерей, и ведут единый реестр лотерей.

Организатором государственных лотерей специально уполномочен центральный орган исполнительной власти по вопросам государственного регулирования лотерейной деятельности в Украине, который проводит конкурс по отбору операторов лотерей. Юридическое лицо – победитель конкурса обретает статус оператора лотерей на срок 12 лет с даты выдачи свидетельства оператора лотерей.

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