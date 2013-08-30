Ставицкий рассказал, когда заработает Углегорская ТЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в г.Светлодарске (Донецкой области) сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий. После участия в заседании комиссии по организации и контролю за восстановительными работами на Углегорской ТЭС, министр отметил, что на сегодняшний день на станции выполнен значительный объем работ по восстановлению машинного зала первой очереди.

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Он перечислил: полностью установлены все стропильные фермы (24 шт.) и двутавровые прогоны (400 шт.), завершена установка в проектное положение кровельных панелей машинного зала первой очереди в количестве 11401 кв. метров, выполнено огнезащитное покрытие металлоконструкций, восстановлены и введены в эксплуатацию мостовые краны № 1 и 4, завершен ремонт с испытаниями турбогенератора № 1, а также продолжается ремонт турбогенератора № 4.

«Все работы ведутся по графику, который ранее был утвержден Правительством. В декабре этого года мы планируем запустить первый и четвертый энергоблоки. В первом квартале следующего - второй, а в течение 2014 года - третий энергоблоки», - сообщил Ставицкий, отметив, что на электростанции осуществляется не просто ремонт - происходит ее модернизация. Общая стоимость работ, по словам министра, составляет около 300 млн грн.

Модернизация Углегорской ТЭС осуществляется с учетом всех экологических норм, в результате после ввода в эксплуатацию станции, будут уменьшены выбросы твердых веществ в атмосферу, введена в действие современная система сероочистки, что соответствует европейским стандартам.

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар. Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 тыс 836 сотрудников, была полностью остановлена.