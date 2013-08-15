Россия никогда не топила рыбаков из стран НАТО - политолог

Политолог, кандидат политических наук Александр Палий убежден, что российские пограничники не случайно протаранили рыбацкую лодку, на которой находились украинцы.

Об этом он сказал в программе "Сегодня о главном" на ТВi.

"Нам очень четко демонстрируют, как в пределах России обращаются с тем, кто ниже, слабее. Его можно расстрелять, утопить, хирург пьяный может делать ему операцию", - прокомментировал ситуацию Палий.

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По его мнению, Россия позволяет себе подобные поступки только с Украиной.

"Ни одного такого случая со странами НАТО я не помню. Ни с Норвегией, ни с Турцией, ни на Балтийском море Россия корабли и рыбацкие лодки стран НАТО не топила. Такого не было в истории", - сказал политолог.

Напомним, вечером 17 июля катер пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Двое рыбаков погибли. Позже были найдены тела еще двух погибших рыбаков. Одного из членов экипажа спасли.

Против него 21 июля Следственным отделом Пограничного управления Краснодарского края было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов). Позже Украина требовала закрыть дело и вернуть украинца домой, однако Россия отказалась удовлетворить оба требования.