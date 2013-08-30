СМИ: МАКС-2013 не принес Украине крупных заказов

Если договоры российских компаний исчислялись миллиардами долларов, то украинское ГП "Антонов" получило твердые заказы на несколько самолетов Ан-158 и Ан-148 на сумму около $100 млн, сообщает КоммерсантЪ-Украина. Для реализации крупных контрактов у Украины по-прежнему недостаточно средств, констатируют эксперты.

Вчера завершилась официальная часть Международного авиакосмического салона-2013 (МАКС; проходит раз в два года) в подмосковном Жуковском. Больше всего заказов получила российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК): сумма подписанных соглашений на поставку 173 гражданских самолетов составила $9 млрд. Кроме того, ОАК заключила договор с минобороны РФ о сервисном обслуживании на сумму $3 млрд. Итоговая сумма всех соглашений составила $12 млрд, превысив результат МАКС-2011 на $2 млрд. Президент ОАК Михаил Погосян уточнил, что заключенные контракты пришлись поровну на самолеты SSJ-100 и МС-21.

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Украинское госпредприятие "Антонов" представило в Жуковском реактивный самолет Ан-158, новую модификацию биплана Ан-2-100 и военно-транспортный Ан-70.

"Антонов" и самарский "Авиакор-авиационный завод" подписали "дорожную карту" создания совместного предприятия по программе развития семейства ближнеемагистральных самолетов Ан-140. Предприятие также договорилось о проведении техобслуживания и ремонта своих самолетов на мощностях завода в Ульяновске.

По данным "Антонова", сейчас в эксплуатации в РФ находится 2243 самолета семейства "Ан": 15 модификаций, в числе которых Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан-148, Ан-74 и Ан-124-100 "Руслан".

"Не могу сказать, что на МАКС-2013 мало интересовались украинскими самолетами. Но сейчас Ан-140 не слишком привлекает российские авиакомпании из-за высокой стоимости. Хотя поставки в интересах минобороны России продолжаются. Ан-148 может строить Воронежский завод — самолеты прежде всего уходят государственным заказчикам РФ. Ну а по Ан-70 серьезных продвижений в вопросе приобретения этого самолета военно-воздушными силами нет",— объяснил глава аналитического отдела агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Интерес к украинской технике не пропал, сообщает издание. Общий рынок для самолетов Ан-148/Ан-158 оценивается в 200-250 машин, сказал журналистам во время проведения салона гендиректор ИФК ("Ильюшин Финанс Ко") Александр Рубцов. При средней цене одного суда в $30 млн общий объем рынка можно оценить более чем в $6 млрд. Рубцов отметил, что Воронежский завод уже загружен госзаказами, поэтому скорее всего коммерческие самолеты будут больше покупаться в Киеве.

Отсутствие на МАКС-2013 крупных контрактов у ГП "Антонов" связано с тем, что Украина не может вместе с самолетом предложить выгодные условия по финансированию сделки, считает Олег Пантелеев. "Согласно устоявшейся мировой практике, первоначальной платеж авиакомпании редко превышает 15% от стоимости сделки. Остальные средства в виде кредита, причем под очень маленький процент, предлагает производитель",— объясняет эксперт. У Украины же периодически возникают проблемы с финансированием уже существующих контрактов.