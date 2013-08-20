На Львовщине в ДТП пострадали четыре человека, среди них - беременная женщина

Во Львовской области при столкновении трех легковых автомобилей на трассе Ковель-Червоноград-Жовква пострадали четыре человека, среди которых 19-летняя беременная женщина.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 августа в 18.00, вблизи города Жовквы.

Как отмечается в сообщении, произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате чего получили травмы различной степени тяжести четыре человека: 19-летняя беременная жительница города Жовквы, у которой диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга; 66-летняя жительница города Жовквы - госпитализирована с переломом плеча; 63-летняя львовянка - сотрясение головного мозга, ссадины, гематомы; 62-летний житель Львова - госпитализирован с диагнозом «ушиб».

Реанимобилем пункта экстренной медицинской помощи «Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф все потерпевшие были доставлены в хирургическое отделение Жовковской центральной районной больницы.

Причины ДТП устанавливаются.