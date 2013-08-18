Тысячи греко-католиков съехались в Киев

Тысячи греко-католиков со всего мира присутствовали на торжествах по случаю освящения Патриаршего собора УГКЦ в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«Вы знаете, мы ожидали 20 тыс паломников со всего мира. Сколько прибыло - пока не знаем, но, судя по всему, - цифра будет примерно такая», - сообщил УНИАН представитель правоохранительных органов возле собора.

При этом, из-за сильной жары многие паломники уже к 12 часам стали уходить из церкви или укрываться в более прохладных местах. Потому уже к 12.30, когда священнослужители отправились святить воду в Днепре, большая часть верующих покинула территорию возле собора.

Представители церкви поблагодарили всех паломников, которые присоединились к освящению собора, назвав каждую страну, откуда прибыли верующие. В частности, собор посетили представители диаспоры из Польши, Канады, России, Беларуси, Италии, США, Аргентины и многих других стран, а также паломники со всей Украины.

Кроме того, представители церкви поблагодарили меценатов, которые помогали на всех этапах строительства.

«Этот храм начался честно, построился честно, освещается честно», - отметили священнослужители.

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Как сообщал УНИАН, чин освящения Патриаршего собора совершил глава УГКЦ Святослав (Шевчук) вместе с членами Синода, Папским нунцием Эдвардом Томасом Галиксоном и римо-католическими владыками.

Главный храм УГКЦ – это довольно большое сооружение. Его высота – 50 метров. Проект разработал в традициях современного церковного зодчества архитектор Николай Левчук.

Вместе с административным зданием собор образует Патриарший центр УГКЦ площадью 1,72 гектара.

Патриарший собор строился в течение 12 лет. Построить его греко-католики могли бы гораздо быстрее. Однако церковное руководство категорически отказалось от поддержки крупного бизнеса и чиновников.

Епископы УГКЦ всю надежду возложили на верующих – объявили сбор средств, чтобы каждый греко-католик, как в Украине, так и в диаспоре, имел возможность приобщиться к процессу строительства собора.

Священнослужители УГКЦ вместе с активными мирянами начали организовывать различные акции, благотворительные концерты. А осенью 2007 года провели сбор пожертвований через распространение так называемых «кирпичиков», приобретая который жертвователь вносил свой посильный вклад в общее дело. Такие «кирпичики» греко-католики могли приобрести не только в Украине, но и в Польше, Германии, США, Канаде, Австралии и других странах мира, где живут украинские греко-католики.