Свадебный кортеж столкнулся с рейсовым автобусом (фоторепортаж)

В субботу вскоре после полудня по проспекту Воссоединения мчался свадебный кортеж из нескольких машин. Ленты на капотах, гудки клаксонов.

Свадьбе, как пелось в известной песне, «места было мало». Потому свадьба мчалась по встречной полосе. Все закончилось лобовым столкновением с рейсовой маршруткой – автобусом «Богдан».

«Шкоду Октавию», в которой сидели жених и невеста, развернуло, двигатель вмяло в салон. Автобус остался стоять на своей полосе с развороченным «носом». Ветрового стекла – как не было, в салоне смешано битое стекло, чьи-то вещи, кровь…

Результат этой свадебной остановки – двенадцать раненых, полдюжины «скорых» на месте аварии, пожарная машина и бригада Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Невесту унесли в скорую, жених и свидетели пострадали меньше. Окровавленному водителю «Шкоды» пришлось оказывать помощь прямо за рулем – его зажало так, что вытащить из салона оказалось невозможно. Врачи давали уколы, а один из друзей жениха держал капельницу.

Тем временем прибывшие минчээсники протянули автоген и врезались в металл. Молодой человек громко стонал, кричал от боли, зеваки снимали на мобильные телефоны.

Когда машину удалось разрезать, водителя уложили на деревянный настил, затем на носилки, и в реанимобиль.

Водитель автобуса то садился на бордюр, то ходил вокруг своего разбитого транспорта. У него разбит лоб и перевязан палец. Он все время повторяет: « Я не знаю откуда он мог выскочить.. Ведь я ехал во втором ряду…»

Гости не дождались молодых.

В Киеве перестали ездить по правилам.

Александр Калиниченко, фото автора.