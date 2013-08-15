Азаров - журналистке: Если вы решите рожать, то обращайтесь сразу ко мне

Во время общения премьера с прессой на открытии перинатального центра в Луганске журналистка одного из местных сайтов задала премьеру вопрос о жалобах читателей на то, что роженицам приходится платить акушерам, сообщает луганский ресурс 0642.

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"Пресса как всегда преувеличивает. Мы обеспечены всеми препаратами, чтобы решить любой вопрос, который возникает при родах. Если возникают такие случаи, то есть прямая линия губернатора: пожалуйста, говорите, об этом, я сразу буду принимать жесткие решения", - заявил губернатор области Владимир Пристюк.

А Азаров поинтересовался у журналистки, есть ли у нее дети, и как рожала она сама.

"Если вы решите рожать, то обращайтесь сразу ко мне", - сказал премьер-министр, услышав отрицательный ответ.