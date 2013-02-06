В Киевской области будет перинатальный центр

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк.

На сегодня работает рабочая группа, которая определяет план действий относительно порядка реконструкции и ввода в эксплуатацию медицинского учреждения.

- Это очень важный медицинское учреждение для региона, поэтому работа по созданию такого центра имеет четко выполняться и контролироваться, - отметил Анатолий Присяжнюк. - Это не замена вывески, а изменение подхода оказания медицинской помощи новорожденным и матерям. Новое оборудование, современная диагно стика, квалифицированная медицинская помощь, которая будет развиваться в соответствии с мировыми стандартами.

Улучшение репродуктивного здоровья населения, снижение уровня материнской, младенческой заболеваемости и смертности и улучшения качества предоставления медицинских услуг беременным - это одна из важнейших задач нашего государства, - отметил Анатолий Присяжнюк.

Киевский регион на сегодня имеет самый низкий процент детской смертности при рождении по Украине.

Всего на строительство перинатального центра будет выделено почти 60 млн. грн.

Работы по созданию перинатальных центров осуществляются на выполнение инициативы Президента Украины в рамках общенационального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства».