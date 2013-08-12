Азаров поручил выделить средства на ремонт разрушенного дома в Луганске
Николай Азаров поручил Министерству финансов выделить из резервного фонда госбюджета средства на восстановление и реконструкцию дома в Луганске, разрушенного в результате взрыва газа 11 августа.
Об этом сообщается на персональном сайте Азарова.
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“Только что, на рабочем совещании членов правительства я поручил выделить из резервного фонда средства на восстановление и реконструкцию дома. К счастью, специалисты уже установили, что это можно сделать”, - сообщил премьер.
При этом он не уточнил сумму, которая будет выделена.
По словам Азарова, всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
Премьер также отметил, что на месте трагедии в Луганске очень хорошо сработали спасатели и медики.
“Были на месте уже через три минуты (спасатели и медики – УНИАН). Авария очень сложная: дом 17-этажный. Вчера я в срочном порядке поручил создать на месте оперативный штаб. Организовано оказывается медицинская и психологическая помощь семьям пострадавших, людям, оставшимся без жилья, предоставлена временная крыша над головой. Охрану общественного порядка и имущества в районе аварийного дома осуществляют работники Луганского городского отдела внутренних дел”, - отметил Азаров.
Премьер также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
Как сообщал УНИАН, 11 августа в центре Луганска в высотном жилом доме по ул. Шевченко произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека, 10 - госпитализированы с травмами разной степени тяжести, из них по данным ГСЧС - трое детей, по данным ОГА – четверо.