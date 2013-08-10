Жены задержанных в Ливии украинских моряков обратились к журналистам

Жены восьми моряков приехали в Одессу, чтобы встретиться с представителями СМИ. "У нас нет никакой информации. В МИД нас лишь успокаивают и говорят, что с нашими родными все в порядке. А задержка освобождения связана с какими-то документами на автомобили", - сказала жена третьего механика судна Наталия Жорина.

Как сообщили родственники моряков, о том, что их родные попали в плен, они узнали из средств массовой информации лишь через несколько дней после захвата судна.

По словам женщин, представители крюинговой компании Almar, которая осуществляет технический менеджмент судна, встретились с ними лишь один раз, а все попытки попасть в офис заканчиваются неудачей.

"Мы будем писать официальное письмо в МИД и требовать, чтобы предоставили правдивую информацию. Почему есть решение суда, есть все документы, но автомобили, на которые должны обменять наших родных, из Украины не выходят", - заявила жена старшего моториста Елена Байбокас.

По теме: ГПУ объявила в розыск подозреваемых в краже у ливийцев авто на $20 миллионов

Экипаж "Этель" имеет на всех лишь один рабочий телефон. Моряки, с которыми журналистам удалось связаться по телефону, рассказали, что постоянно находятся в жилых надстройках судна.

"Ливийцы относятся к нам достаточно дружественно. Говорят, что дружба украинского и ливийского народов бесспорна. И никаких личных претензий к экипажу судна они не имеют", - цитирует BBC-Украина.

Тем не менее, как говорят моряки, их охраняют вооруженные ливийцы, количество которых изменяется в зависимости от времени суток. Что же касается состояния здоровья, то больных на судне нет, но запасов провизии должно хватить лишь до 20-х чисел августа.

Также моряки рассказали, что на судно приезжал представитель ливийской власти, который извинился за ситуацию, сложившуюся вокруг "Этель".

Представители же украинского МИД, по словам моряков, с ними связи не держат: "Всю информацию мы получаем через Интернет или от своих семей. Возможно, есть какая-то связь с капитаном, но он нам информации тоже не предоставляет".

По данным, которые семьи моряков получили от МИД Украины, судно с автомобилями должно было выйти в Ливию 8 августа. Теперь обещают, что это произойдет 10 августа. Морякам представители крюинговой компании этот выход прогнозируют на 15 августа.

По теме: Ливийцы обменяют 19 захваченных украинских моряков на 650 автомобилей

Как сообщал УНИАН, в порту Бенгази 17 июля вооруженные граждане Ливии захватили судно «Этель», экипаж которого состоит из 19 граждан Украины. Судно прибыло в Ливию под флагом Сент-Киттс и Невис. Ливийцы требовали вернуть им 650 автомобилей, за которые якобы украинские партнеры взяли деньги, но груз не доставили.

31 июля премьер-министр Ливии Али Зидан заверил вице-премьер-министра Константина Грищенко в том, что жизни и здоровью членов экипажа судна «Этель» ничто не будет угрожать.