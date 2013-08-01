Бразильские военные приценились к украинским корветам

«Латинская Америка - новый, перспективный рынок для продукции украинского ОПК. Для нас крайне важно развитие отношений с региональным лидером - Республикой Бразилия... Наша цель на ближайшее будущее - увеличить вдвое экспорт продукции, производимой предприятиями концерна, в этот регион», - цитируют в пресс-службе слова генерального директора «Укроборонпрома» Сергея Громова.

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Согласно сообщению, во время официального визита делегации ВМС Федеративной Республики Бразилия во главе с контр-адмиралом Петронио ее представители выразили заинтересованность прежде всего в налаживании сотрудничества с кораблестроительными предприятиями “Укроборонпрома”.

Во время посещения ГП «Опытно-проектный центр кораблестроения» (ОПЦК) и ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара» делегация ознакомилась с научно-производственными возможностями этих предприятий. К мероприятию также были привлечены руководители ГП ХГЗ «Паллада» и ГП «НПКГ«Зоря - Машпроект».

“Бразильская сторона предложила привлечь ГП «ОПЦК» к разработке проекта корабля, а также высказалась о возможности заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в реализации программы «Корвет», - сообщают в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины предоставил Черноморскому судостроительному заводу (ЧСЗ) право на импорт товаров военного назначения для реализации государственной целевой программы строительства кораблей класса «корвет».

Справка УНИАН. “Корвет” проекта 58250 - перспективный многоцелевой боевой корабль, разработанный для нужд ВМС Украины. Первый корабль проекта 58250 был заложен в мае 2011 года на ЧСЗ и получил название «Владимир Великий». Разработчиком проекта выступило казенное предприятие «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» (г. Николаев).