Эксперты назвали ключевые для обороны Украины вооружения
Эксперты в сфере обороны признали станцию радиотехнической разведки "Кольчуга" ключевым проектом для обеспечения обороноспособности страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор издательского дома Defense Express Media Сергей Згурец во время пресс-конференции в Киеве.
"Мы отобрали те проекты отечественных предприятий, которые больше всего соответствуют потребностям Вооруженных сил. С точки зрения решения боевых заданий необходимо цель обнаружить, обеспечить передачу целеуказаний или надежную связь и, в-третьих, цель поразить. На первую позицию мы выделили разработку системы выявления, систему пассивной радиоразведки "Кольчуга", - сказал он.
По словам специалиста, второй по важности проект для обороноспособности страны - это система связи, разработанная предприятием "Телекарт-Прибор", третий - высокоточные средства поражения, разработанные конструкторским бюро "Луч".
Лучшим национальным военно-техническим проектом, по словам С.Згурца, специалисты Defense Express Media признали танк "БМ "Оплот", бронетранспортер БТР-4Е и весь спектр разработок систем радиолокации запорожского предприятия "Искра", в частности радиостанцию "Пеликан".
Лучшим международным проектом в военно-промышленной сфере с участием Украины специалисты назвали совместное с европейскими странами строительство корабля класса "корвет". На втором месте - строительство космодрома "Алкантара" под украинский ракетоноситель "Циклон-4" совместно с Бразилией. На третьем - украинско-французский проект по модернизации вертолета Ми-24.
Самым удачным экспортным проектом Украины специалисты назвали поставки в Ирак бронетранспортеров БТР-4. По словам С.Згурца, Украина экспортировала БТР-4 на 457 млн дол., без учета поставок в Казахстан. На втором месте – экспорт БТР-3Е в Таиланд на общую сумму 300 млн дол. На третье место специалисты поставили проект по модернизации самолетов Ан-32 для Индии, который также обеспечил государству достаточно большие средства.