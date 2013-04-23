Эксперты назвали ключевые для обороны Украины вооружения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор издательского дома Defense Express Media Сергей Згурец во время пресс-конференции в Киеве.

"Мы отобрали те проекты отечественных предприятий, которые больше всего соответствуют потребностям Вооруженных сил. С точки зрения решения боевых заданий необходимо цель обнаружить, обеспечить передачу целеуказаний или надежную связь и, в-третьих, цель поразить. На первую позицию мы выделили разработку системы выявления, систему пассивной радиоразведки "Кольчуга", - сказал он.

По словам специалиста, второй по важности проект для обороноспособности страны - это система связи, разработанная предприятием "Телекарт-Прибор", третий - высокоточные средства поражения, разработанные конструкторским бюро "Луч".

Лучшим национальным военно-техническим проектом, по словам С.Згурца, специалисты Defense Express Media признали танк "БМ "Оплот", бронетранспортер БТР-4Е и весь спектр разработок систем радиолокации запорожского предприятия "Искра", в частности радиостанцию "Пеликан".

Лучшим международным проектом в военно-промышленной сфере с участием Украины специалисты назвали совместное с европейскими странами строительство корабля класса "корвет". На втором месте - строительство космодрома "Алкантара" под украинский ракетоноситель "Циклон-4" совместно с Бразилией. На третьем - украинско-французский проект по модернизации вертолета Ми-24.

Самым удачным экспортным проектом Украины специалисты назвали поставки в Ирак бронетранспортеров БТР-4. По словам С.Згурца, Украина экспортировала БТР-4 на 457 млн дол., без учета поставок в Казахстан. На втором месте – экспорт БТР-3Е в Таиланд на общую сумму 300 млн дол. На третье место специалисты поставили проект по модернизации самолетов Ан-32 для Индии, который также обеспечил государству достаточно большие средства.