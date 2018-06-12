Мэру Львова грозит «Свобода»

Конфликт развивается еще с 2011 года, когда горсовет отправил в отставку исполнительный комитет в полном составе. Мэр ветировал данное решение, депутаты преодолели вето. Тогда правду решили выяснить в судебном порядке, дело рассматривается до сих пор. Тогда же горсовет предпринял первую попытку отменить 2-ставочный тариф на тепло, который предусматривает оплату как по счетчику во время отопительного сезона, так и абонплату в течение всего года. Переход к 1-ставочному тарифу, то есть оплате только за фактически использованное тепло, был коронным обещанием ВО «Свобода» на выборах 2010 года. Однако решение горсовета об отмене абонплаты так и не вступило в силу, мэр его также сначала ветировал, а после преодоления вето вопрос рассматривает суд.

После этого мэр все чаще и чаще ветировал решения горсовета, особенно, связанные с выделением земли или сдачи имущества в аренду. А депутаты неустанно критиковали все начинания исполнительных органов власти. Казалось, что вот в таком состоянии они и доработают свои каденции, но в июле этого года ситуация изменилась. Сначала горсовет неожиданно принял повторное решение о переходе с октября на 1-ставочный тариф на тепло, а, когда мэр ветировал его, наградил его пощечиной в виде признания работы в 2012 году неудовлетворительной. При том, что благодаря Евро-2012 прошлый год был одним из самых удачных для Львова за последнее время.

Само же заседание сессии продлилось с 10.00 до 00.30 следующего дня, при том, что за первые 12 часов работы депутаты рассмотрели менее 10% вопросов повестки дня, а за последние 2 часа — остальные более 100 вопросов. Среди них были и решения о приватизации, и о выделении земли и сдаче в аренду имущества структурам, близким к депкорпусу. На утро мэр пообещал ветировать около 10 свежепринятых решений. А на следующий день неизвестный мужчина на улице, в самом центре города дважды совершил нападение на Садового. После задержания оказалось, что у подозреваемого есть психические отклонения, поэтому ответственности за свой поступок он, скорее всего, не понесет.

Местные же аналитики инцидент рассматривают как продолжение сессионных баталий. Основных версий две – либо «Свобода» решила припугнуть мэра, либо пиарщики Садового пытаются поднять ему рейтинг после признания его работы неудовлетворительной и скомпрометировать конкурентную политическую силу.

В подтверждение первой версии говорит то, что в райотдел, где допрашивали задержанного, приехали депутаты от ВО «Свобода», а у самого нападающего сразу же появился адвокат. А о возможности второй — то, что мэр во время нападения совсем не пострадал, а пресс-служба моментально распространила информацию о произошедшем, невзирая на то, что инцидент произошел в субботу вечером.

Как бы там ни было, но, после нападения в глазах львовян закрепился образ Садового, как человека, который пострадал за то, что не дает разворовывать город. И теперь депутатам для его отставки нужно будет найти какие-то веские основания, а не голословные обвинения в неудовлетворительной работе. На это сейчас и направлены усилия. Одна из депутатских комиссий обнаружила крупные злоупотребления на коммунальном автотранспортном предприятии, материалы переданы в прокуратуру, которая начала расследование. Данный скандал может стать миной замедленного действия, которая сработает против Садового уже осенью этого года. Также депутаты будут требовать увольнения 5 высокопоставленных чиновников и его нежелание сделать это также может стать формальным поводом для отставки.

В любом случае депкорпус не будет спешить с реализацией данного плана, пока не получит гарантий того, что власть перейдет к большинству в горсовете. Согласно действующему законодательству, в случае отставки мэра его обязанности до назначения внеочередных выборов исполняет секретарь горсовета, в случае Львова – это член партии «Свобода» Василий Павлюк. Казалось бы, все хорошо, но для большинства проблема состоит в том, что внеочередные выборы без проблем выиграет опять-таки Садовый и «Свобода» сядет в лужу. Это понимают во всех фракциях горсовета. Поэтому, перед реализацией плана импичмента, депутаты захотят заручиться гарантиями того, что внеочередные выборы назначат не скоро, либо не назначат вовсе, как это раньше произошло в Черновцах.

А конкурентов у Садового действительно нет. Занявший на выборах 2010 года второе место «регионал» Петр Писарчук в последнее время утратил свои позиции в партии, да и 66 тыс. голосов львовян, которые он набрал на выборах, и являются его электоральной вершиной. Кандидат от «Свободы» на тех выборах Юрий Михальчишин набрал почти в три раза меньше, чем член ПР, к тому же, сейчас он депутат Верховной Рады и должность градоначальника ему неинтересна в принципе. Другой кандидат от «Свободы» также не сможет победить Садового. Ранее политологи заявляли, что конкуренцию мэру может составить лишь Олег Тягнибок, но у самого лидера «Свободы» совсем другие амбиции.

Таким образом, вопрос о высказывании недоверия Садовому в повестку дня Львовского горсовета попадет обязательно. Но, скорее, не осенью этого года, а – в 2014 году. Тогда, когда в центре внимания всей страны будет президентская гонка, расправиться с неугодным мэром будет легче. «Свобода» может попытаться обвинить его в сотрудничестве с Партией регионов, или иначе скомпрометировать в глазах избирателей и тогда уже отстранить.

Справка УНИАН. Кандидат от Республиканской христианской партии, действующий мэр Андрей Садовый победил на выборах мэра Львова в 2010 году. За Садового проголосовали 121,642 тыс. человек (41,6% проголосовавших избирателей). Второе место занял кандидат от Партии регионов, лидер областной организации партии, Петр Писарчук, которого поддержали 65,774 тыс. человек. Третье место занял кандидат от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Юрий Михальчишин, за которого проголосовали 27,897 тыс. человек. Не поддержали ни одного из кандидатов 14,256 тыс. человек.

Учитывая результаты выборов по партийным спискам и мажоритарным округам, "Свобода" получила в Львовском горсовете 55 мест, "Фронт змін" - 7, Партия регионов - 6, "Украина соборная" - 4, "Наша Украина" - 3, Республиканская христианская партия - 3, "УДАР Виталия Кличко" - 3, "Пора" - 3, "Народный рух Украины" - 3, "За Украину!" - 1, партия "Реформы и порядок" - 1, Аграрная партия - 1 место. Всего в горсовете 90 депутатов.

Виктория Рубан