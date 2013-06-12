Азаров надеется на большие объемы сланцевого газа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Азаров заявил во время встречи с президентом Europe, Eurasia & Middle East Exploration & Production for Chevron Corp. Джеем Джонсоном.

«Нам очень интересна добыча газа из нетрадиционных источников, таких, например, как сланцевый газ. И я думаю, что, в частности, с помощью вашей компании мы получим в центре Европы хорошие объемы газа», - сказал он.

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Премьер отметил также, что сейчас рентабельно стало развивать даже старые советские газовые месторождения, благодаря которым Украина в прошлые времена добывала 50-60 млрд кубометров природного газа в год.

При этом Азаров подчеркнул, что действия правительства, направленные на увеличение собственной добычи углеводородов, уже дают практические результаты.

Как пример он привел две буровые платформы, которые работают на шельфе Черного моря, где в 2013 г. планируется добыть 1,8 млрд кубометров природного газа, а в 2014 году увеличить добычу до более 2,5 млрд кубометров.

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В свою очередь, Джонсон поблагодарил Азарова за разработанные правительством изменения в законодательство, которые позволили упростить условия инвестирования в отечественный топливно-энергетический комплекс.

«Мы благодарны за разработанное правительством законодательство, которое было принято украинским парламентом, в частности, соглашение о разделе продукции, Налоговый кодекс и изменения, которые были внесены, - они очень сильно помогли инвесторам почувствовать себя защищенными», - сказал Джонсон.

Он добавил, что Украина имеет хорошую перспективу значительно увеличить собственную добычу углеводородов.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, составляют 3 триллиона кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 миллиарда гривен инвестиций и 25 млрд гривен - на этапе промышленной разработки.

Вместе с тем, соглашение о разделе продукции с компанией Chevron по добыче сланцевого газа пока не подписано из-за отсутствия положительного решения Львовского и Ивано-Франковского областных советов.