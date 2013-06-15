Shell отправит украинскую группу экологов в США

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе украинского офиса компании Shell.

«Мы, безусловно, понимаем и разделяем желание украинской общественности получить дополнительную информацию о проектах добычи нетрадиционного газа в мире. Мы уверены, что нет лучшего способа разобраться во всех аспектах реализации проекта, убедиться в уровне стандартов безопасности и защиты окружающей среды Shell, чем увидеть их соблюдение собственными глазами на наших действующих проектах в других странах. Поєтому мы приглашаем украинских специалистов и представителей заинтересованных общественных организаций к участию в ознакомительной поездке на наш проект в Пенсильвании, США», - цитирует пресс-служба вице-президента Shell в Украине Грэхема Тайли.

Группа экспертов будет сформирована по результатам сбора заявок. Заявки принимаются до 24 июня. Визит группы на проект Марселлус состоится в конце июля этого года.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 г. победителями конкурса на заключение соглашения о распределении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell. Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. м газа.

17 января 2013 Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовский, часть которого расположена на территории области.

24 января в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Недра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

После подписания соглашения с критикой проекта выступили ряд экологических и общественных организаций, а также некоторые политические партии.