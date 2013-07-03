Президент Польши объяснил, для чего едет на Волынь

Президент Польши Бронислав Коморовский объяснил свой запланированный на 14 июля визит в украинский Луцк в связи с 70-й годовщиной Волынской трагедии желаниям поддержать "добрый климат примирения" украинцев с поляками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Польского государства сказал сегодня на пресс-конференции в польской Висле после встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем.

"Я поеду на Волынь, чтобы поддержать добрый климат отношений между странами - климат примирения", - сказал Коморовский.

Он подчеркнул важное значение недавнего визита в Польшу предстоятеля Греко-католической церкви Украины Патриарха Святослава (Шевчука). По его словам, были приняты совместная декларации, заявление Римо-католической церкви и Украинской греко-католической церкви. «Это заявление открывает новые перспективы для польско-украинского примирения... Я хочу это заявление дополнить политической деятельностью. Я буду в Луцке”, - сказал Коморовский.

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Он отметил, что знает о том, что Президент Украины по объективным причинам не сможет присутствовать в это время в Луцке.

"Но я проинформирован, что украинская сторона будет представлена на должном уровне", - подчеркнул Коморовский.

“Я убежден, что нам удастся провести весь диалог, тот процесс польско-украинского примирения таким образом, чтобы никто не почувствовал себя оскорбленным”, - отметил Коморовский.

В свою очередь Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что Украина и Польша готовят совместное заявление, которое будет обнародовано в канун этой трагической даты.

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“Но все, что мы будем делать сообща, оно направлено на примирение наших народов, и, что очень важно, оно направлено больше на будущее, на молодежь”, - отметил Янукович.

Как сообщал УНИАН, советник Президента Польши Хенрик Вуец сообщал, что Коморовский сегодня планирует обсудить с Януковичом их совместное участие в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Волынской трагедии в Луцке.

На днях польские медиа сообщали, что Президент Польши хочет убедить Януковича принять участие в этих мероприятиях.

На прошлой неделе представители двух украинских греко-католических церквей и двух Римо-католических церквей в Польше подписали совместное заявление, в котором осудили Волынскую трагедию и призвали поляков и украинцев к взаимопрощению.

Глава УГКЦ также отслужил в Варшаве специальное Богослужение, в котором, кроме прочих представителей польской власти и духовенства, участвовал Президент Польши.