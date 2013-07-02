Во Врадиевке люди штурмовали райотдел, увидев одного из насильников (видео)

Об этом на своей Facebook-странице написал Аркадий Корнацкий.

"Просто сейчас более тысячи жителей Врадиевки начали громить местный райотдел милиции. По словам присутствующих на митинге, в дверях милиции люди увидели Евгения Дрыжака, одного из причастных к зверскому избиении и изнасиловании Врадиевской женщины Ирины, который, кстати, является крестником руководителя областного управления МВД Валентина Парсенюка. Другой фигурант дела Дмитрий Полищук является племянником прокурора Заводского района города Николаева", - сообщил он.

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"После провокации с появлением Дрыжака в окна отделения полетели камни, яйца и другие предметы. Люди бросились к двери райотдела, а оттуда милиционеры начали брызгать из газовых баллончиков и стрелять", - написал Корнацкий.

"Кроме родственников и знакомых Ирины на площадке возле Врадиевской милиции собрались люди, чьих родных и близких пытали в милиции, а также родственники нескольких ребят, которых местные "правоохранители" довели до самоубийства, пытками выбивая явки с повинной в преступлениях, которых они не совершали" , - добавил Корнацкий.

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"По предварительным данным, в ходе столкновения пострадала женщина с ребенком, а у одного из пикетчиков прострелено плечо и нога. Пострадавших отправили в больницу", - сообщил он.

"Между тем к месту происшествия подтягивают дополнительные силы милиции и спецподразделения "Беркут", поэтому жертв "правоохранителей" вероятно станет", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 29-летнюю девушку в Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию. 28 июня милиционер и еще один человек задержаны по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений.

Кроме того, потерпевшая указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению этого преступления, однако этот сотрудник милиции в день совершения преступления находился на дежурстве и утверждает, что в тот день из райотдела не отлучался. Видеозапись регистратора в райотделе подтверждает, что милиционер не выходил из райотдела, прокуратура назначила проведение экспертизы для определения, было ли вмешательство в видеозапись.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).