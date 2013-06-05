Экономисты похвалили антикризисную политику в Украине

Об этом эксперт Cato Institute Дэниэл Митчелл заявил в ходе международной дискуссии «Гастроли Свободного рынка – 2013». По словам эксперта, дополнительное время для применения мер по урезанию бюджета получат Франция, Испания, Польша, Португалия, Нидерланды и Словения.

«Так, Франция получит еще 2 года, чтобы сократить свой бюджетный дефицит до отметки ниже 3% ВВП. Испании, Польше и Словении также дадут по 2 дополнительных года, а Нидерланды и Португалия получат по году сверх изначального срока», - сказал экономист.

Он уточнил, что подобное решение принято ввиду стремления Брюсселя скорректировать политику жесткой экономии, запущенную с началом кризиса. «Как известно, эта политика была введена для максимально возможного снижения государственных расходов в целях ослабления долгового давления на экономику. Новые долги все равно создавались и создаются, но их стало намного меньше. Однако такая политика привела и к ослаблению стимулов для экономического восстановления, в результате чего оно замедляется. Поэтому принцип действий несколько видоизменяется», - отметил аналитик.

Поэтому, по его убеждению, антикризисную стратегию Украины можно считать взвешенной, т.к. она направлена не на строгую экономию, а на целевую поддержку экономики при оптимизации бюджетных расходов, передает ForUm.

«У вас структурируются и даже снижаются налоги, у вас сохраняются важные госпрограммы, и в то же время предпринимается что-то для поддержки рыночной активности, внутреннего рынка. Это не значит, что исчезли структурные проблемы, о которых западные институции говорят не первый год – трудности инвестиционного климата, законодательного поля, разрешительных процедур и пр. Но это значит, что есть стремление к системным переменам и к развитию, стремление адекватно реагировать на внешние вызовы с учетом национальной экономической специфики», - заключил специалист.