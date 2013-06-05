СМИ: Кабмин готовится к трем годам стремительного роста экономики

В Кабинете министров подготовили проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2014 год и основных макропоказателей на 2015-2016 годы", который ляжет в основу бюджетных процессов ближайших трех лет, сообщает Ъ.

Согласно документу, украинская экономика в следующем году может вырасти на 3% (этот прогноз уже используется при подготовке бюджета-2014). 3-процентные темпы роста содержатся в базовом сценарии, который предусматривает постепенное восстановление мировой экономики. В этом случае номинальный ВВП Украины достигнет 1,63 трлн грн при инфляции в 4,3%.

В основе хорошего прогноза для Украины лежит ожидание 4-процентного подъема глобальной экономики: от еврозоны до России. Это может позволить стране нарастить экспорт товаров и услуг на 2,7%, в частности благодаря "значительному урожаю зерновых" (52,8 млн т) и "девальвационным колебаниям курса национальной валюты".

Среднегодовой курс гривны, по расчетам экспертов правительства, составит 8,5 грн/$, к концу года — 8,7 грн/$. Но не все отрасли будут показывать существенный прирост. На фоне почти 2-процентного падения цен на сталь металлургическое производство может вырасти всего на 1,5%.

Не меньшее влияние на экономику Украины должны оказать инвестиционные потоки: как внешние (иностранные инвестиции в размере $7,3 млрд при $6 млрд в 2012 году), так и внутренние. Благодаря снижению ставки налога на прибыль с 19% до 16% ожидается, что у бизнеса высвободятся многомиллиардные средства, которые, по мнению правительства, станут капитальными инвестициями. Доля инвестирования собственных средств должна вырасти с 60,2% до 62,1%.

Ситуация с импортом может оказаться хуже. Прогноз его роста на 1,1% построен на ожидании "незначительного снижения цен на газ", но не из-за возможного пересмотра контракта с ОАО "Газпром", а благодаря падению мировых цен на нефть (на 4-5%). В этом случае дефицит внешней торговли сократится до $12,7 млрд.

Параллельно правительство рассматривает альтернативный сценарий более быстрого роста мировой экономики — на 4,4%. В таком случае приток инвестиций в украинскую экономику вырастет до $7,7 млрд, цены на сталь перестанут падать и увеличатся на 3-4%, что приведет к ускорению роста как украинской экономики (до 4%), так и инфляции (до 5,2%).

Уже в 2015-2016 годах правительство ожидает дальнейшего ускорения экономического роста — на 4-5,5%. Однако эксперты МЭРТа не могли не признать существования рисков, которые способны перечеркнуть надежды Украины. Признана вероятность "усиления негативных процессов на внешних рынках", а также возможность резкого роста цен на энергоресурсы в случае военных действий на Ближнем Востоке. Также существуют внутренние риски: вероятность отсутствия кредитования экономики и доверия у иностранных инвесторов к отечественной политике реформирования экономики.